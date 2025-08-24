Grave accidente en la Calle 80 de Bogotá deja un ciclista muerto tras choque contra tractocamión

En la mañana de este domingo, 24 de agosto, se registró un grave accidente de tránsito en una de las vías más concurridas de la capital.

El hecho ocurrió hacia las 8:50 a. m. en la calle 80 con carrera 81, en sentido oriente – occidente, y dejó como saldo la muerte de un ciclista que, según versiones preliminares, habría chocado contra un tractocamión que circulaba por el corredor vial.

Las autoridades de tránsito informaron que de inmediato se desplegó un operativo en la zona para atender la emergencia y regular la movilidad, que presentó fuertes complicaciones debido al siniestro.

A través de su cuenta oficial en X, Bogotá Tránsito señaló: “Se presenta siniestro vial con fatalidad en la calle 80 con carrera 81, en sentido oriente – occidente, entre tractocamión y ciclista. Rutas alternas: Av. Boyacá, Av. Chile y Av. Cali”.

El hecho generó gran congestión vehicular en este importante acceso de la ciudad, mientras las unidades de tránsito y organismos de emergencia adelantaban las labores correspondientes.

[08:50 a. m.] #AEstaHora se presenta siniestro vial con fatalidad en la calle 80 con carrera 81, en sentido Oriente - Occidente, entre tractocamión y ciclista.



🔴Rutas alternas: Av. Boyacá, Av. Chile y Av. Cali. @TransitoBta en el punto. pic.twitter.com/rVuUTB6bTT — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 24, 2025

Sin embargo, pocos minutos después, hacia las 9:02 a. m., se reportó un segundo accidente en el mismo corredor vial, esta vez a la altura de la calle 80 con carrera 82, también en sentido oriente – occidente. En esta ocasión, el siniestro involucró a un bus y a un motociclista.

Siniestro entre bus y motociclista en la Calle 80. Foto: X @BogotaTransito

“Se presenta siniestro entre bus y motociclista en la localidad de Engativá, en la calle 80 con carrera 82, sentido Oriente – Occidente. Grupo Guía regula el tráfico en la zona. Bomberos de Bogotá y Tránsito en el punto”, informó la entidad distrital.

La seguidilla de accidentes generó gran preocupación entre los ciudadanos y obligó a las autoridades a reforzar los controles viales en la zona.

Aunque todavía se investigan las causas exactas del choque que le costó la vida al ciclista, las autoridades hicieron un llamado a conductores, ciclistas y motociclistas a extremar las medidas de precaución y respetar las normas de tránsito para evitar nuevas tragedias en las vías de Bogotá.