Hablan padres de Ayelen Páez, menor de 16 años que desapareció antes de presentar el Icfes

La angustia crece en la familia de Ayelen Sofía Páez Oliveros, la adolescente de 16 años que desapareció el pasado 9 de agosto hacia las 5:00 de la tarde en el barrio Porciúncula, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Desde ese momento no se ha vuelto a saber nada sobre su paradero y, ante la falta de pistas, la Interpol emitió una circular amarilla para ampliar la búsqueda a nivel internacional.

El día de su desaparición, Ayelen vestía chaqueta negra, jeans azules, zapatillas beige y un bolso pequeño negro, según quedó registrado en la notificación oficial.

Circular amarilla Ayelen Foto: Interpol

¿Cuál es la última pista de la menor?

Su último rastro confirmado corresponde a unas cámaras de seguridad que la captaron el 10 de agosto en horas de la madrugada.

En esas imágenes, de baja calidad, se observa a la joven caminando aparentemente desorientada, según explicó el padre de la menor.

“Las cámaras no son muy claras, pero es lo último que se tiene de ella”, señaló su padre en entrevista con City TV, quien además precisó que desde entonces no han recibido nuevas señales ni testimonios confiables.

El hombre aseguró que ha recorrido diferentes sectores de Bogotá y municipios cercanos como Fusagasugá en busca de su hija, incluso atendiendo llamados de personas que dijeron haberla visto. “La última vez alguien mencionó que en el puente de Plaza de las Américas una joven muy parecida estaba comiendo hamburguesa, pero tras revisar videos, no la encontramos”, relató.

Ayelen Sofía Páez Oliveros Foto: Interpol

Por su parte, la madre de la menor la describió como una “niña juiciosa, aplicada y con todas sus materias al día”, que además estaba preparándose para presentar las pruebas Icfes un día después de su desaparición. En medio del dolor, hizo un llamado desesperado: “Por favor, quien la vea, entréguela”.



Descripción de Ayelen Sofía Páez

Ayelen mide 1,47 metros, es de contextura delgada, tiene piel blanca, cabello castaño con rayitos rubios y ojos color miel. Sus redes sociales también están siendo analizadas por las autoridades, luego de que una amiga tuviera acceso a sus claves.

El caso ha escalado a nivel nacional y cuenta con el respaldo del Gobierno. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció en redes sociales: “Ayúdenos a encontrar a Ayelén Sofía Páez Oliveros, desaparecida el 9 de agosto en Bogotá”.

Mientras tanto, la familia sigue aferrada a la esperanza y pide el apoyo ciudadano para dar con el paradero de la adolescente.