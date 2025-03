Hombre se salvó de ser aplastado por poste que cayó en plena vía del sur de Bogotá

Un impactante video de una cámara de seguridad en el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy de Bogotá, registró el momento en que un hombre estuvo a centímetros de ser golpeado por un poste que colapsó en plena vía pública.

El incidente, que ha generado múltiples reacciones en redes sociales, ocurrió cuando un camión arrastró el cableado eléctrico y provocó la caída de la estructura.

En la grabación se observa cómo el transeúnte, distraído mientras hablaba por celular, aprovecha la congestión vehicular para cruzar la calle sin notar el peligro inminente. En cuestión de segundos, el poste se desploma a su espalda, impactando violentamente contra el suelo y quedando suspendido por los cables.

Este es el video del accidente

#IMPRESIONANTE. Un ciudadano se salvó de morir en el b/Carvajal de Bogotá. En la tarde de este miércoles 19MAR, tractocamión tipo camabaja, que cargaba un vehículo tipo turbo encima, se enredó cables tumbando un poste de luz que por poco le cae a un hombre que cruzaba la calle.… pic.twitter.com/VYvQL3ABx3 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) March 20, 2025

El sonido del impacto hizo que el hombre volteara bruscamente, visiblemente sorprendido. Sin embargo, en lugar de quedarse paralizado, reaccionó de inmediato, dio un par de pasos rápidos para alejarse del peligro y continuó su camino como si nada hubiera sucedido.

El hecho no solo generó conmoción en el sector, sino que también dejó afectaciones parciales en la movilidad. Los conductores y peatones tuvieron que sortear la estructura caída mientras esperaban la llegada de las autoridades para su retiro.

En redes sociales, la escena no tardó en volverse viral y desató una oleada de comentarios jocosos. “Que pase el número del chamán que lo tiene rezado” y “Cuando no te toca, ni aunque te pongas”, fueron algunas de las reacciones de los internautas, quienes no dejaron pasar la oportunidad de destacar la increíble suerte del hombre.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, pero el caso ha reabierto el debate sobre el estado de la infraestructura eléctrica en la ciudad y los riesgos que representa la falta de mantenimiento adecuado en el cableado urbano.