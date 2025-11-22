Idiger advierte lluvias durante todo el fin de semana en Bogotá: hay fenómeno tipo La Niña

En los últimos días, las lluvias en Colombia han generado caos y serias preocupaciones entre las autoridades. Uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 17 de noviembre en el municipio de Silvania, Cundinamarca, donde las fuertes precipitaciones provocaron una creciente súbita que costó la vida a una familia.

Por su parte, el viernes 21 de noviembre Bogotá también sufrió los efectos de un aguacero con granizo que afectó gran parte de la ciudad. Las vías del norte registraron colapsos, así como inundaciones y bloqueos por el desbordamiento del agua, una situación que vuelve a encender las alarmas entre la ciudadanía.



Idiger alerta por lluvias en Bogotá este fin de semana

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) hizo un llamado a los habitantes de la capital para reforzar las medidas de prevención y autocuidado durante la segunda temporada de lluvias del año. Según la entidad, para los días 22 y 23 de noviembre las probabilidades de lluvia se mantienen entre moderadas y altas. No obstante, en horas de la tarde las precipitaciones podrían pasar de moderadas a intensas.

El Idiger indicó además que se mantiene en alerta por las posibles afectaciones derivadas de la temporada lluviosa, como encharcamientos, caída de árboles, daños en redes de alcantarillado, deslizamientos e incrementos en los niveles de ríos y quebradas. Los equipos de emergencia permanecen activos, en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el Cuerpo Oficial de Bomberos y otras entidades distritales, con el fin de atender cualquier eventualidad.

¡Buenos días Bogotá! 🏙️

Este es el pronóstico para hoy:

☀️ Tendremos mañana seca .

🌧️En la tarde regresan las lluvias 🌧️ .

☔ En la noche lloviznas ligeras.

Siga el minuto a minuto de las lluvias en el SAB. https://t.co/u3FvFbOkRX pic.twitter.com/W2Gsom896w — IDIGER (@IDIGER) November 22, 2025

¿Habrá fenómeno de La Niña en Colombia? Esto responde el Ideam

Una de las preocupaciones más frecuentes de la ciudadanía se relaciona con la intensidad de las recientes precipitaciones. Ante esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que desde la segunda mitad de octubre se han registrado cambios atmosféricos y oceánicos que presentan condiciones tipo La Niña. Este fenómeno se caracteriza por el enfriamiento del océano Pacífico tropical y alteraciones en la atmósfera, similares a las de eventos previos de La Niña.

Como consecuencia, se ha evidenciado un aumento de las lluvias en varias zonas del país, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, así como una mayor frecuencia de días fríos en buena parte del territorio nacional. El Ideam recordó que cada fenómeno de La Niña es distinto y su impacto no depende únicamente de su intensidad o duración, sino también del momento del año en que ocurre.