La pista de hielo real más grande de Colombia ya llegó a Bogotá: cómo ingresar, horarios y más

En varios lugares ya se siente la llegada de la época navideña, pues muchos hogares ya se ven con luces y decoraciones de temporada, lo que también significa que el último mes comienza su curso.

Asimismo, llegan las actividades organizadas por el Distrito y por entidades privadas que ofrecen a las familias espacios de diversión, unión y esparcimiento. Para este año, la pista de hielo más grande del país ya está en Bogotá, los interesados en conocerla deben estar atentos a fechas, horarios y el costo para ingresar.

La pista hace parte del Festival Brilla Sueños, que desde el 27 de noviembre ya abrió las puertas al público general.



¿Con qué se encontrarán los asistentes al festival de luces en Bogotá?

De acuerdo con los organizadores, se trata de una “experiencia renovada con más de 20 escenas inmersivas y una travesía sensorial diseñada para activar emociones, memoria e imaginación”.

Durante el recorrido los asistentes podrán disfrutar de una combinación de luces, color, efectos especiales, hologramas, figuras gigantes, un portal láser de última generación y más de 60 artistas en escena.



También, incorpora una experiencia interactiva con 75 marionetas gigantes, nunca antes vistas en Colombia. La ruta cuenta con senderos adaptados para niños en coche, personas con movilidad reducida y visitantes con mascotas.

El viaje también incluye “bosques de ojos que abren el ciclo del sueño, un mundo blanco que simboliza la calma, un jardín con más de 6.000 luciérnagas”, un muro para que las personas plasmen sus sueños y anhelos y una “puesta audiovisual que recorre el tránsito desde la oscuridad del inconsciente hasta el despertar”.



La pista de hielo real más grande de Colombia

La pista más grande del país, tiene un diferencial que pocas se dan el lujo de tener, pues es de hielo real. Durante el festival se llevarán a cabo shows artísticos en vivo para el público.

El escenario de hielo estará disponible para todo público apto para patinar. Los organizadores mencionaron que las personas pueden acceder a descuentos en la entrada al evento y a la pista de hielo gracias a convenios con empresas del sector privado.

Publicidad

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) proyecta una gran asistencia a este festival de luces, esperan recibir a más de 1.300.000 visitantes tanto de Colombia como del extranjero.



¿Cómo disfrutar del festival y la pasta de hielo?

El evento está ubicado a 100 metros de la estación de TransMilenio El Campín y cuenta con más de 2.000 parqueaderos. Una vez allí, los interesados pueden buscar “Festival Brilla” en aplicaciones como Google Maps para ver el lugar exacto.

Además, los organizadores recomiendan:

