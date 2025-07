Largas filas por medicamentos en Bogotá en medio de lluvias durante la madrugada de este martes

Durante la fría y lluviosa madrugada de este martes, 1 de julio, cientos de personas han estado haciendo largas filas en el sur de Bogotá para reclamar sus medicamentos, en medio de un panorama que, dicen ellos, es cada vez más normal.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche, frente a un dispensario en el barrio Restrepo, sur de la ciudad, cientos de abuelos, hombres y mujeres esperan bajo la lluvia para reclamar sus tratamientos, exponiéndose a las inclemencias del tiempo y a la ineficacia del sistema de salud.

"Es inhumano ver a tantos abuelitos mojándose y sufriendo por un medicamento", expresó un testigo que presenció la escena. Esta situación ha llevado a que muchos adultos mayores pasen la noche en la calle, esperando su turno en una fila que parece no tener fin.

Desde las 11 de la noche, un adulto de la tercera edad narró al Ojo de la noche su odisea: "Estoy aquí esperando mi medicina desde anoche, y me dicen que está pendiente, que no la hay. No es justo que jueguen con la salud de la gente", realidad que se ve reflejada en los testimonios de otros usuarios, quienes también sufren la falta de medicamentos esenciales.

Muchos de los adultos mayores han denunciado la pésima atención del personal del dispensario. Al final de largas horas de espera, no reciben todos los medicamentos que requieren.

"Se reparten solo algunas fichas y ya no hay", comentó una mujer que llegó desde Patio Bonito. La falta de insulina y otros tratamientos críticos ha dejado a algunos sin las opciones necesarias para manejar sus condiciones de salud.

Los hombres, mujeres y abuelos claman por atención, pidiendo que las autoridades y el Gobierno actúen para resolver una situación que parece ser ignorada. "La crisis de los medicamentos se vuelve cada vez más grave. Necesitamos que se haga algo, no es justo que tengamos que sufrir tanto", exponen mientras intentan encontrar solución a su problemática mensual.

Para ellos, la situación de los adultos mayores en Bogotá es insostenible, y consideran que ya es "hora de que se preste atención a sus necesidades y se garanticen sus derechos a la salud y al bienestar".

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: