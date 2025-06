Cierran importante vía en Bogotá: conductores tendrán que dar 'tremenda vuelta'

Los ciudadanos han tenido que lidiar recientemente con las múltiples obras que se ejecutan en Bogotá. Los más de 1.000 frentes activos en la ciudad obligan a muchos a enfrentar trancones largos y a buscar rutas alternas para poder llegar a tiempo a sus destinos.

Si bien se espera que estas intervenciones mejoren la infraestructura vial y la calidad de vida de los bogotanos, lo cierto es que mientras avanzan, siguen generando afectaciones importantes, sobre todo en materia de movilidad.

A esto se suma un nuevo cierre vial autorizado por la Secretaría de Movilidad para facilitar la ejecución de otra obra.

¿Qué vía será cerrada por obras?

La entidad distrital anunció el cierre por horas de la Avenida Carrera 68 a la altura de la calle 22A, con el fin de adelantar el izaje del puente peatonal y ciclopuente que se construye en ese punto.

El cierre no será permanente. Según lo informado, la vía estará cerrada desde las 10:00 p.m. del sábado 28 de junio hasta las 5:00 a.m. del domingo 29. Luego volverá a cerrarse desde las 10:00 p.m. del domingo hasta las 5:00 a.m. del lunes 30 de junio.

Durante esos horarios se restringirá el paso vehicular en ambos sentidos de la avenida, por lo que se definieron rutas alternas para facilitar la movilidad.

¿Cuáles son los desvíos para vehículos, peatones y ciclistas?

Para los conductores que circulan en sentido norte-sur, se recomienda tomar la calle 22A al occidente, luego girar por la carrera 68D hacia el sur, continuar por la calle 19 al oriente y reincorporarse a la Av. Carrera 68 en sentido sur.

En sentido sur-norte, los vehículos podrán tomar la calle 20 al occidente, continuar por la carrera 68D hacia el norte, girar por la calle 24 al oriente y retomar la Carrera 68 hacia el norte.

Para los peatones que transiten por el andén del costado occidental de la avenida, se ha dispuesto un desvío hacia el lado oriental, donde se adecuó un sendero peatonal. Quienes caminan por el costado oriental podrán seguir su recorrido con normalidad.

En cuanto a los ciclistas, deberán bajarse de la bicicleta. Los que van en sentido sur-norte deberán cruzar a la ciclorruta del costado oriental y caminar por el sendero peatonal habilitado. En sentido norte-sur, también deberán caminar y cruzar a la altura de la calle 22A para retomar la ciclorruta.

Con estas medidas, el Distrito busca minimizar el impacto de las obras y garantizar la seguridad de todos los actores viales durante la ejecución de esta nueva intervención.