Bogotá  / Las 19 zonas que tendrán horario de rumba extendido en Bogotá hasta las 5:00 de la mañana

Las 19 zonas que tendrán horario de rumba extendido en Bogotá hasta las 5:00 de la mañana

La Alcaldía definió un listado de 19 zonas en las que bares y discotecas podrán tener un horario de rumba extendido hasta las 5 de la mañana. Otros nueve lugares estarán en constante monitoreo como potenciales para ingresar en la lista.

