Las 19 zonas que tendrán horario de rumba extendido en Bogotá hasta las 5:00 de la mañana

Este lunes se conoció el borrador de la resolución de la Alcaldía de Bogotá que reglamenta los horarios y zonas de rumba en la ciudad. Este documento modifica el artículo 3 del Decreto 293 de 2025 y define un listado de Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido para bares y discotecas, autorizadas para operar hasta las 5:00 de la mañana.

De acuerdo con el documento, en el que se anexa un análisis técnico y de convivencia para definir las zonas, este ajuste busca ampliar los horarios de funcionamiento para bares y discotecas solo en sectores donde existan “condiciones reales de sostenibilidad”, que garanticen bienestar ciudadano, seguridad, convivencia, salud pública y orden urbano.

El proceso inició con la construcción de un inventario de zonas con vocación nocturna, basado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dicha identificación se realizó únicamente sobre establecimientos con código CIIU 5630, es decir, aquellos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento.

Para definir la concentración mínima de actividad nocturna se aplicó el criterio 10/75: el cual hace referencia a que haya al menos diez establecimientos ubicados a un máximo de 75 metros entre sí. Con este análisis espacial surgió un primer mapa de zonas potenciales que luego fue contrastado con una cartografía previa de “zonas de rumba” delimitada por el Distrito.



En conjunto, las Secretarías de Desarrollo Económico, Cultura, Gobierno, Seguridad y Planeación cruzaron información de uso del suelo, vocación comercial, datos territoriales de alcaldías locales y actividad cultural nocturna para reconocer áreas incluidas dentro de los Distritos Creativos, considerados nodos estratégicos de la economía nocturna.

Antes de llegar al listado final de 19 zonas priorizadas, hubo un total de 28 zonas con potencial de extensión horaria. Sin embargo, también se analizaron factores como riesgos y comportamientos recientes que incluyeron acciones populares con fallo en firme por motivos de ruido, concentración de llamadas por ruido al 123, operaciones de Inspección, Vigilancia y Control (ICV) que terminan en medidas correctivas y la ocurrencia de homicidios en horarios nocturnos.

Las 19 Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido de bebidas alcohólicas y/o embriagantes son:



Calle 172A (Usaquén)

Chapinero Central (Chapinero)

Zona Rosa (Chapinero)

Bosa Centro (Bosa)

Cuadra Alegre (Kennedy)

Centro Fontibón (Fontibón)

El Salitre (Fontibón)

Modelia (Fontibón)

Álamos (Engativá)

Las Ferias Zona 2 (Engativá)

Las Ferias Zona 1 (Engativá)

Boyacá - Santa María (Engativá)

Lombardía (Suba)

Los Pórticos (Suba)

Subazar (Suba)

La Favorita (Los Mártires)

San Andresito (Los Mártires)

Calle 8 Sur (Puente Aranda)

Galán (Puente Aranda)

Estas zonas serán las únicas autorizadas para operar hasta las 5:00 de la mañana, pero su habilitación no será permanente. La resolución establece un seguimiento semestral para determinar si los puntos determinados continúan cumpliendo con los criterios técnicos. Si una zona presenta deterioro, podrá perder la habilitación, mientras que si una zona actualmente no habilitada mejora sus indicadores, podrá ser incluida en futuras actualizaciones.

El concejal Julián Sastoque fue uno de los primeros en pronunciarse en su cuenta de X y alertar sobre la exclusión de zonas con alta afluencia de bares y discotecas como Normandía, Galerías y la Primera de Mayo. “Esperamos que esta propuesta haya sido concertada con los empresarios, el gremio, la comunidad. La estudiaremos juiciosamente”, aseguró el concejal.

🚨#Atención Estas serán las 19 zonas de rumba que podrán tener horario extendido hasta 5am en Bogotá.



Al fin la Administración alista una norma que excluye a zonas como Galerías, la 1 de mayo, Normandía.



¿Se concertó esta norma? ¿Se tuvo en cuenta a comunidad y empresarios? pic.twitter.com/6HhyswoEaR — Julián Sastoque | Concejal de Bogotá (@ElJuliSastoque) December 1, 2025

La norma también impone responsabilidades directas a los establecimientos ubicados dentro de estas áreas. Bares y discotecas deberán implementar acciones de mitigación en seguridad, convivencia, salud y ruido, y mantener protocolos que permitan un funcionamiento ordenado.

Por otro lado, las zonas que, aunque no hacen parte de este primer listado, si tienen un potencial y podrían cumplir los requisitos son: Restrepo, Marly, San José, Normandía, 1° de mayo, Galerías, Palermo, Calle 116 y Marichuela.

La resolución, programada para ser publicada oficialmente este 2 de diciembre, entraría en vigencia el día siguiente, es decir, el miércoles 3 de diciembre.