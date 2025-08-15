Lo que se sabe del grave accidente en la Boyacá con Primera de Mayo que dejó 29 heridos

En la mañana de este viernes 15 de agosto, un fuerte accidente de tránsito en la Avenida Boyacá con Primera de Mayo, en el sur de Bogotá, dejó al menos 29 personas heridas y una persona atrapada, según confirmó la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales.

El siniestro, que involucró dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y varios vehículos particulares, ocurrió hacia las 8:00 a.m. en sentido sur–norte y obligó a un despliegue inmediato de ambulancias, bomberos y unidades de tránsito para atender a los lesionados.

“Estamos coordinando con las ambulancias y los centros asistenciales el traslado de más de 20 personas lesionadas. Ya nuestro personal técnico se encuentra en el sitio para establecer las causas exactas del hecho”, indicó la general Blanco.

Grave accidente en la Avenida Boyacá. Foto: Captura de redes sociales

La oficial confirmó que la mayoría de los heridos se encontraban en uno de los buses involucrados y entre los pasajeros de otros vehículos. Además, señaló que una persona quedó atrapada entre las latas y que bomberos de Bogotá trabajaban en su rescate.



Causa del accidente en la Boyacá con Primera de Mayo

Sobre las posibles causas, la general evitó confirmar versiones preliminares que apuntaban a una supuesta disputa en vía entre un bus y una motocicleta. “No quiero ser irresponsable entregando hipótesis. No sabemos si se trató de intolerancia o exceso de velocidad; la investigación está en curso”, afirmó.

La magnitud del accidente ha provocado un monumental trancón en la zona, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como la carrera 68.

Según la Policía, no hay aún una hora estimada para la reapertura total de la calzada, dado que la prioridad sigue siendo la atención de los heridos y el retiro de los vehículos siniestrados.

La general Blanco aprovechó para hacer un llamado a la cultura vial y al respeto entre todos los actores en la vía. “Cada persona debe ir por su carril. La seguridad vial es responsabilidad de todos”, recalcó.