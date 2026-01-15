En vivo
¿Lo recuerda? Ubican a hombre que amenazaba con atracos por redes: lo expulsarían del país

¿Lo recuerda? Ubican a hombre que amenazaba con atracos por redes: lo expulsarían del país

Migración Colombia confirmó que permanece ilegal en Colombia desde 2021 y enfrenta un proceso sancionatorio que podría terminar en deportación o expulsión.

Venezolano amenazaba con robos en redes sociales en Bogotá
Amenazaba con robos en redes sociales en Bogotá
Foto: captura de video Secretaría de Seguridad de Bogotá
Por: Felipe García
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

