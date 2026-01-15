¿Lo recuerda? Ubican a hombre que amenazaba con atracos por redes: lo expulsarían del país

Las autoridades lograron ubicar al hombre que en las últimas semanas intimidó y amenazó con atracos a través de un video en redes sociales. La localización se dio en su lugar de trabajo en Bogotá, donde se adelantaron las verificaciones correspondientes y confirmaron que este hombre se encuentra en condición migratoria irregular en Colombia desde el año 2021.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el caso fue puesto en conocimiento de Migración Colombia, entidad que corroboró que el extranjero no cuenta con un estatus migratorio válido para permanecer en el país. Tras esta verificación, se activaron los protocolos administrativos contemplados en la normativa migratoria vigente.

Honorables emprendedores chavistas en Bogotá! pic.twitter.com/ZfybJgF4PO — AbueloEmberracado (@Criticolombia2) January 6, 2026

El historial del hombre también registra múltiples antecedentes administrativos. Según las autoridades, suma al menos siete comparendos impuestos por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos el porte de elementos cortopunzantes y el consumo y porte de sustancias psicoactivas en el espacio público, hechos que habían sido reportados en diferentes procedimientos policiales.



Migración Colombia inició formalmente el proceso sancionatorio, el cual podría derivar en una orden de deportación o expulsión del territorio nacional, dependiendo del análisis del caso y de las medidas que adopte la autoridad competente. Mientras avanza el trámite, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar comportamientos intimidantes o amenazas a través de canales oficiales, con el fin de prevenir riesgos para la seguridad y la convivencia ciudadana.