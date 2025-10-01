En vivo
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Manifestaciones propalestina al frente de la sede de la Andi en Bogotá

Luego de conocerse la detención de dos colombianas por parte de Israel en la flotilla que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, un movimiento convocó estas manifestaciones.

Fotos: Blu Radio y Andi
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Este miércoles, 1 de octubre, se registraron manifestaciones propalestina al frente de la sede de la Andi en Bogotá, ubicada en la sede de Chapinero, tras los señalamientos que realizó el grupo Global Movement To Gaza al señalar a esta asociación tiene "vínculos directos con la misión económica de Israel en Colombia", como publicaron en la red social X.

En esa misma publicación, el grupo de activistas propalestino en Colombia, con una foto de las dos activistas colombianas detenidas este miércoles por las fuerzas militares de Israel, invitaron a los ciudadanos a movilizarse y manifestar su rechazo por estas detenciones en las sedes de la Andi en todo el país.

Ante este llamado, algunas personas se concentraron en las oficinas de la asociación en la capital, generando inconvenientes de movilidad en el sector.

Foto: Blu Radio

Sin embargo, en la noche se presentó alteración al orden público por cuenta de unas personas que estaban en esta manifestación y empezaron a arrojar ladrillos a la sede de la Andi, por lo que las autoridades tuvieron que actuar para evitar más hechos de vandalismo.

¿Qué dice la Andi?

El el gremio de los empresarios emitió un comunicado rechazando las acusaciones del movimiento propalestina y definiendo su postura.

"La Andi siempre ha propendido por impulsar alianzas comerciales para la Andi siempre ha propendido por impulsar alianzas comerciales para diversificar exportaciones con distintos mercados. No se trata de cercanías ideológicas, se trata de relaciones económicas que afectan a los trabajadores, emprendedores y sus familias", dice el comunicado.

ANDI

