Marchas del Día de la Mujer en Bogotá se realizarán el próximo fin de semana

Las tradicionales movilizaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Bogotá no se llevarán a cabo este 8 de marzo, como suele ocurrir cada año. Según informó el secretario de Gobierno del Distrito, Gustavo Quintero, las principales marchas quedaron programadas para el próximo fin de semana.

El anuncio lo hizo el funcionario en entrevista en Blu Radio, en medio del seguimiento que realizan las autoridades a la jornada electoral y a posibles manifestaciones en la ciudad. De acuerdo con Quintero, el Distrito mantiene monitoreo permanente, aunque por ahora no se tienen convocatorias confirmadas para este domingo.

“El día de ayer sí se llevaron a cabo manifestaciones. Para hoy no tenemos reportada ninguna. La gran marcha que se hace tradicionalmente el 8 de marzo quedó para el próximo fin de semana”, explicó el secretario.



Manifestación del sábado 7 de amrzo dejó daños menores

Aunque las movilizaciones principales se aplazaron, el sábado se registró una marcha en el centro de la capital que reunió a cerca de 200 mujeres. La movilización hizo parte de actividades conmemorativas previas al Día Internacional de la Mujer y recorrió algunos puntos del centro de la ciudad.

Marchas Día de la Mujer en Bogotá. Foto: AFP

Según el balance del Distrito, la manifestación dejó afectaciones menores en el espacio público, especialmente en zonas cercanas al Concejo de Bogotá y corredores como la calle 26 y la carrera séptima.



“Tuvimos una marcha cuya afluencia no fue tan grande, alrededor de 200 mujeres que marcharon en conmemoración del Día de la Mujer, con algunas afectaciones en el Concejo sobre la calle 26 y la carrera séptima, pero no tenemos nada que lamentar”, señaló Quintero.

El funcionario explicó que la movilización finalizó sin mayores incidentes hacia las ocho de la noche y que, desde ese mismo momento, equipos del Distrito comenzaron a trabajar en la reparación de los daños registrados.

“La actividad finalizó alrededor de las 8 de la noche y desde anoche mismo los equipos están reparando todos los daños”, agregó.

Publicidad

Las autoridades distritales indicaron que, aunque no hay convocatorias confirmadas para este domingo, se mantendrán en monitoreo permanente ante cualquier eventual movilización espontánea.

El seguimiento se realiza desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital y los 20 PMU locales instalados en la ciudad, desde donde se supervisa tanto el desarrollo de la jornada electoral como posibles alteraciones al orden público.

“Estamos en monitoreo permanente y atentos a lo que pueda suceder”, afirmó el secretario de Gobierno.



Preparativos para las movilizaciones del próximo fin de semana

Con el aplazamiento de la gran marcha del 8 de marzo, el Distrito prevé que las principales concentraciones y movilizaciones feministas se realicen el próximo fin de semana en diferentes puntos de la capital.

Publicidad

Ante este escenario, las autoridades trabajan en la preparación de los dispositivos logísticos y de seguridad necesarios para acompañar las protestas y garantizar que se desarrollen de forma pacífica.

El Distrito ha reiterado que respeta el derecho a la protesta y que, como en años anteriores, buscará facilitar las condiciones para que las movilizaciones se lleven a cabo sin riesgos para las participantes ni para la ciudadanía en general.