Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Marchas del Día de la Mujer en Bogotá se realizarán el próximo fin de semana

Marchas del Día de la Mujer en Bogotá se realizarán el próximo fin de semana

El Distrito confirmó que las principales marchas por el Día de la Mujer en Bogotá se realizarán el próximo fin de semana. Autoridades mantienen monitoreo tras manifestaciones menores registradas el sábado.

