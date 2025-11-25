En vivo
Más de 8.000 millones costó el fin de la disputa entre ETB y el IDU por el predio Graham Bell

El acuerdo, impulsado por la Contraloría de Bogotá, permitió resolver una controversia que se mantenía desde 1973 por la propiedad del terreno ubicado sobre la NQS.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Alejandra Bello
Actualizado: 25 de nov, 2025

