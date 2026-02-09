Megaproyecto de El Campín tendría importante cambio: multinacional estudia su continuidad en la obra

La ampliación del estadio Nemesio Camacho El Campín es, tal vez, una de las obras más ambiciosas en Bogotá, proyecto que podría enfrentar algunos cambios en las próximas semanas o meses tras la decisión de una multinacional que propone replantear su participación en la iniciativa, valorada en 2,4 billones de pesos.

Resulta que, a finales de 2024, la multinacional ERG International Group había alcanzado un acuerdo con Sencia, operador logístico del contrato de concesión entregado por el Distrito. Para ese entonces, la Alcaldía reveló que la compañía británica había sido seleccionada por Sencia para hacerse cargo de la ingeniería, las adquisiciones y la gestión de la construcción del que sería el megaproyecto de infraestructura social más importante del país.

De hecho, cuando se confirmó la noticia, el alcalde Carlos Fernando Galán lo anunció con entusiasmo. Sin embargo, el futuro de la obra ahora parece quedar en veremos.



Multinacional replantea su continuidad en El Campín: ¿qué pasó?

A pesar de la relevancia que representa esta obra para Bogotá, la multinacional británica estaría considerando no continuar en la ampliación del estadio, especialmente luego de que Sencia enfrentara un cambio societario a finales de 2025, cuando su mayoría accionaria fue adquirida por Corficolombia, del Grupo Aval.

De acuerdo con lo señalado por Juan Jiménez, director para Latinoamérica de ERG International Group, en declaraciones a Valora Analitik, se está evaluando si continuar con la participación en la APP de El Campín.



Así está la cancha de El Campín tras las fuertes lluvias del 1 de febrero en Bogotá Foto: Sencia

Según el directivo, el proyecto “generaba muchísimas dudas y muchísimos escalofríos”, pero tras los cambios se convirtió en una iniciativa única en Colombia y la región. No obstante, con la llegada de Luis Carlos Sarmiento, se abrió nuevamente la incertidumbre sobre su permanencia en la concesión. Además, aseguró que el cambio accionario modificó el panorama: “Nuestro interés ha cambiado y estamos replanteando nuestro interés en continuar con el proyecto”.



¿Cuándo inician las obras de El Campín?

Según lo revelado anteriormente por Sencia, las obras están previstas para iniciar el 1 de marzo de 2026 y se estima que finalicen en diciembre de 2027. Con ello, Bogotá contaría con una nueva ‘casa’ para Santa Fe y Millonarios, además de un escenario renovado para conciertos y eventos masivos en la capital.

Sin embargo, Sencia atraviesa actualmente una polémica relacionada con el estado de la cancha. De hecho, el Distrito decidió no realizar eventos culturales ni recibir partidos de fútbol durante lo que resta de febrero, mientras se adelantan trabajos para recuperar la gramilla del estadio.

Debido a esta situación, se aplazaron tres partidos que estaban programados para disputarse en El Campín.

