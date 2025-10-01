MinAmbiente pide a la CAR Cundinamarca revisar concesión de agua en La Calera

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) revisar con detalle el trámite de prórroga de la concesión de agua que, desde hace más de 40 años, tiene la empresa Coca-Cola en el municipio de La Calera.

La ministra encargada, Irene Vélez Torres, explicó que, si bien es la CAR la entidad que tiene la competencia para autorizar o prorrogar este tipo de permisos, el Ministerio está en la obligación de vigilar que las decisiones se ajusten a la ley y protejan el agua como un bien común y un derecho fundamental.

La funcionaria recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, las concesiones de agua solo pueden extenderse en el último año de su vigencia y siempre debe priorizarse el acceso de la población al recurso antes que cualquier uso industrial.

La Calera Foto: Redes sociales

En este caso, señaló que no puede hablarse de una prórroga automática sin un análisis técnico que tome en cuenta los antecedentes de la concesión, los procesos sancionatorios que estén en curso, los efectos del cambio climático y las preocupaciones manifestadas por la ciudadanía en espacios de participación.



Para avanzar en la revisión, el Ministerio convocó a una mesa técnica este viernes 3 de octubre y a una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAR, en la que se deberá presentar información sobre el estado actual del trámite, la posibilidad de iniciar un nuevo proceso en lugar de extender el permiso, la forma en que se recogieron las observaciones ciudadanas y los estudios técnicos y jurídicos que respaldan la decisión.