Minjusticia tras ataque a guardias del Inpec: “No retrocederemos ante la violencia”

Este viernes se adelantó un consejo de seguridad en la Alcaldía Mayor de Bogotá, con presencia de la Policía Metropolitana, la Fiscalía Seccional, la Brigada 13 del Ejército y miembros del gabinete distrital, tras el atentado ocurrido en inmediaciones de la cárcel La Modelo, que dejó un saldo de un funcionario del Inpec muerto y tres más heridos.

De acuerdo con las autoridades, ya se cuenta con imágenes en custodia de la Policía y del CTI, que servirán como material probatorio para avanzar en la identificación de los responsables. Las investigaciones, según confirmaron, se concentran en el análisis de cámaras de seguridad y en entrevistas a testigos del ataque.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, envió un mensaje contundente en rechazo a la violencia y de respaldo a los funcionarios penitenciarios: “Un mensaje de solidaridad y condolencia a la familia del dragoneante que en el día de hoy perdió su vida en cumplimiento de sus funciones, por un acto bárbaro y violento del terrorismo. También enviamos un mensaje de solidaridad a los guardias del Inpec que resultaron gravemente heridos”.

Eduardo Montealegre Foto: X @MinjusticiaCo

Montealegre advirtió que estos hechos no quedarán en la impunidad: “Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza, para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo (…) No vamos a retroceder jamás ante la violencia”.



Por su parte, el Secretario Distrital de Seguridad entregó detalles sobre lo ocurrido y afirmó que los miembros de la guardia penitenciaria de la cárcel La Modelo, estaban consumiendo alimentos en un lugar cercano; seguido pasaron los criminales y les disparan. Confirmó que dos personas heridas ya están fuera de peligro y una persona no sufrió afectaciones de salud.

El funcionario describió que desde el primer momento se activaron las investigaciones conjuntas entre Policía y CTI de la Fiscalía para recolectar información clave, identificar a los responsables y capturarlos.