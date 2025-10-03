Él es el dragoneante del Inpec que fue asesinado en la puerta de la cárcel La Modelo de Bogotá

Un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado y dos más resultaron heridos este viernes al ser atacados por sicarios en Bogotá, informó la institución.

El ataque ocurrió cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon contra los funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo, dijo el Inpec en un comunicado.

Como resultado del ataque, "tres dragoneantes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios. De acuerdo con el reporte médico, lamentablemente, uno de los funcionarios falleció", detalló la información.

El director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, rechazó el atentado, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para "dar con el paradero de los autores materiales del ataque, al tiempo que se reforzó la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los funcionarios heridos", añadió la información.



El dragonenate asesinado fue identificado como Miguel Nuñoz Llano.

Dragonenante asesinado Foto: Suministrada

El 16 de mayo de 2024, el director de la cárcel La Modelo, coronel retirado de la Policía Élmer Fernández, fue asesinado por sicarios que lo atacaron a tiros cuando se movilizaba en un vehículo oficial por una avenida del norte de la capital colombiana.

Fernández, que viajaba en un vehículo del Inpec, había sido amenazado, según la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).

Por este asesinato, un juez condenó en junio de este año a 27 años de prisión a cuatro personas implicadas.

Los condenados fueron Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Juliet Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres, quienes fueron hallados culpables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.