En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Él es el dragoneante del Inpec que fue asesinado en la puerta de la cárcel La Modelo de Bogotá

Él es el dragoneante del Inpec que fue asesinado en la puerta de la cárcel La Modelo de Bogotá

El ataque ocurrió cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon contra los funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo, dijo el Inpec en un comunicado.

Dragoneante-Asesinado.png
Dragonenante asesinado
Foto: Suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue asesinado y dos más resultaron heridos este viernes al ser atacados por sicarios en Bogotá, informó la institución.

El ataque ocurrió cuando cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon contra los funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo, dijo el Inpec en un comunicado.

Como resultado del ataque, "tres dragoneantes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios. De acuerdo con el reporte médico, lamentablemente, uno de los funcionarios falleció", detalló la información.

El director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, rechazó el atentado, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para "dar con el paradero de los autores materiales del ataque, al tiempo que se reforzó la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los funcionarios heridos", añadió la información.

El dragonenate asesinado fue identificado como Miguel Nuñoz Llano.

Dragoneante-Asesinado.png
Dragonenante asesinado
Foto: Suministrada

El 16 de mayo de 2024, el director de la cárcel La Modelo, coronel retirado de la Policía Élmer Fernández, fue asesinado por sicarios que lo atacaron a tiros cuando se movilizaba en un vehículo oficial por una avenida del norte de la capital colombiana.

Publicidad

Fernández, que viajaba en un vehículo del Inpec, había sido amenazado, según la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).

Por este asesinato, un juez condenó en junio de este año a 27 años de prisión a cuatro personas implicadas.

Los condenados fueron Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Juliet Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres, quienes fueron hallados culpables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

También le puede interesar

  1. Carcel-Modelo.png
    Ataque en cárcel La Modelo
    Foto: Blu Radio
    Nación

    Un muerto y dos heridos en ataque a guardias del Inpec en puerta de cárcel La Modelo de Bogotá

  2. Alias Pipe Tuluá
    Alias Pipe Tuluá
    Foto: Inpec
    Judicial

    Juez solicita respuesta al Inpec por no trasladar a alias ‘Pipe Tuluá’ a La Picota

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Inpec

Cárcel La Modelo

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad