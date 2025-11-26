En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nuevo intento de ocupación del Parque Nacional por comunidad emberá

Nuevo intento de ocupación del Parque Nacional por comunidad emberá

Esta madrugada, la Alcaldía retiró a un grupo de indígenas emberá que intentaba asentarse en el Parque Nacional, reiterando que el espacio público no puede ser ocupado y que hay riesgos para los menores.

Encuentran a niños emberá alcoholizados mientras padres estaban de fiesta en Parque Nacional
Encuentran a niños emberá alcoholizados mientras padres estaban de fiesta en Parque Nacional
Foto: suministrada
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad