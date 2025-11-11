Procuraduría pide a SuperServicios y UAESP prepararse para la libre competencia del aseo en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para que aceleren su preparación frente a la transición hacia un modelo de libre competencia en la prestación del servicio de aseo en Bogotá, que entrará en vigencia en febrero de 2026, una vez finalicen los contratos actuales de concesión.

El organismo de control advirtió que este cambio implica retos regulatorios, financieros y operativos que deben resolverse con antelación, a fin de garantizar la continuidad del servicio y proteger a los usuarios más vulnerables. Según el exhorto, la UAESP y la SuperServicios deben coordinar acciones con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para ajustar los marcos normativos, tarifarios y de supervisión que permitan una transición ordenada hacia la libre competencia.

El nuevo esquema reemplazará el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASES), mediante el cual la ciudad se dividía en zonas adjudicadas a un único operador. En adelante, los ciudadanos podrán elegir entre diferentes prestadores del servicio, lo que busca fomentar la eficiencia, la calidad y la innovación en la recolección de residuos. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que la apertura del mercado podría generar riesgos de inequidad si los operadores se concentran en zonas con mayor rentabilidad, dejando rezagados a sectores con menor capacidad económica.

Por su parte, el director de la UAESP, Armando Ojeda, afirmó que la entidad trabaja en la estructuración técnica y financiera del nuevo modelo, que incluirá ajustes tarifarios y mecanismos de control para asegurar la cobertura integral del servicio. Asimismo, recalcó que el objetivo principal es modernizar el sistema y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de escoger el operador que mejor se adapte a sus necesidades.



La Procuraduría insistió en que la implementación de la libre competencia debe ir acompañada de medidas que eviten la interrupción del servicio y garanticen la prestación continua y equitativa en todos los sectores de la ciudad. El llamado busca anticipar posibles fallas en la planeación institucional y asegurar que la transformación del modelo de aseo se realice con responsabilidad, transparencia y en beneficio de la ciudadanía.