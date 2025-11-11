En vivo
Procuraduría pide a SuperServicios y UAESP prepararse para la libre competencia del aseo en Bogotá

Procuraduría pide a SuperServicios y UAESP prepararse para la libre competencia del aseo en Bogotá

Ante el anuncio de la UAESP de no autorizar el modelo de área de servicio exclusivo para la recolección de basuras en Bogotá, la Procuraduría emitió un llamado de atención enfatizando en que en necesario una preparación previa o modelo de libre competencia.

