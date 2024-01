Reunión Petro y Galán: ambos mantienen su posición sobre el metro de Bogotá

El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tuvieron su primer encuentro oficial este miércoles, 10 de enero, que duró más de 2 horas al interior de la Casa de Nariño en la capital del país.

Los temas principales fueron la infraestructura, la educación y el transporte, por lo que también se abordó el tema del metro de Bogotá.

Al finalizar el encuentro, Carlos Fernando Galán aseguró que él tiene un mandato ciudadano y por eso debe continuar con la primera línea tal como está estipulada.

"Es uno de los temas que abordamos evidentemente y ahí básicamente ustedes conocen la posición que ha tenido el presidente, conocen la posición que he tenido yo, expresamos esas posiciones y básicamente la posición mía que he ratificado es que tengo un mandato ciudadano y un compromiso ciudadano, con quienes me acompañaron en el proceso electoral de garantizar que ese metro, la línea 1 llegue a buen puerto”, señaló Galán tras la reunión.

Gustavo Petro y Galán AFP

Publicidad

Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que trabajarán conjuntamente en el metro y otros temas de movilidad.

"Es un diálogo franco que tiene que ver no solo con la construcción, sino con la operación, estamos hablando de proyectos que solo línea 1 y línea 2 suman alrededor de 63 billones de pesos y que tenemos que buscar mecanismos concurrentes para efectivamente sacarlos adelante”, explicó Camargo.

Le puede interesar