Rompe el silencio sobreviviente del 'monstruo de Ciudad Bolívar', violador en serie de Bogotá

El caso del denominado “Monstruo de Ciudad Bolívar” destapó un escalofriante patrón criminal que operaba en el sur de Bogotá, aprovechándose de la vulnerabilidad de jóvenes que buscaban oportunidades laborales.

El hombre, identificado como Kardin Daniel Montilla, de 27 años, en ocasiones con la ayuda de su pareja, contactaba a sus víctimas mediante ofertas laborales falsas. Prometía empleos como “modelo élite” con supuestas ganancias millonarias.

Su modus operandi consistía en citar a las mujeres en zonas oscuras y apartadas de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Perdomo, bajo la excusa de realizar una entrevista. El punto de quiebre que permitió a las autoridades unir las piezas de esta red violenta fue el asesinato de Catalina Leyva, de 24 años, reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado después de acudir a una supuesta entrevista de trabajo el 8 de noviembre de 2024.

Así operaba el 'monstruo de Ciudad Bolívar', hombre que asesinó a Catalina Leyva: revelan chats Foto: redes sociales

Según la Fiscalía, Montilla habría agredido sexualmente a la joven, la habría extorsionado y le habría robado el celular para contactar a nuevas víctimas. Se estima que este patrón habría afectado al menos a 13 mujeres en Bogotá.



En entrevista con Más Allá del Silencio Podcast, de Rafael Poveda, Valeria, una sobreviviente del abusador, relató el angustioso momento que vivió, el cual culminó con la captura de Montilla el 20 de noviembre de 2025.

“Yo veo una oferta laboral en Marketplace, donde decían que era un trabajo con pagos diarios o semanales, pero no especificaban en qué consistía. El perfil aparecía como ‘Daniela Suárez’. Entonces yo le escribo y me dice que es para modelo élite, que me iba a ganar cuatro millones semanales desde el primer video”, relató.

Posteriormente, la persona detrás del mensaje le indicó que le daría el número de otra mujer para coordinar la supuesta entrevista. La citaron, pero ella no pudo asistir. Luego, le pidieron fotos íntimas, afirmando que eran un requisito para acceder a la oferta laboral.

Violador en serie en Bogotá

Publicidad

Rompe el silencio sobreviviente del 'monstruo de Ciudad Bolívar', violador en serie de Bogotá

Valeria contó que la citaron en el sector de Postal Sur, asegurándole que la recogerían allí. “Yo le envío fotos de dónde estoy y me dice: ‘Sigue derecho, ve subiendo. ¿Traes todo lo que te pedí? Una cobija, unos pañitos, hidratación, agua’. También me había pedido un computador, pero eso me pareció muy raro y le dije que no”.

Posteriormente se encontró con el sujeto, quien la llevaría al lugar: “Yo seguí subiendo con él y le iba preguntando: ‘¿Tú cuánto llevas trabajando acá?’ Me dice: ‘Dos meses. Yo trabajo acá también de modelo a veces’. Le pregunto: ‘¿Y cómo maneja el tema Estefanía?’ y me responde: ‘No, ella ya no maneja contratos. Después de que grabas, te da un recibo de pago enseguida, o si quieres, el pago es semanal’. Yo seguí subiendo, metiéndome más.”

Publicidad

Relató que, en ese momento, llegó la Policía, lo capturaron y una de las uniformadas se le acercó y le dijo: “De la que te salvaste… este es el monstruo de Ciudad Bolívar”.