Tráfico en Bogotá HOY: bloqueos y manifestaciones en algunos puntos de la ciudad

Problemas de movilidad esta tarde de martes, 25 de noviembre, en la capital del país. Diversos problemas se presentan en la ciudad, entre esos, fuertes manifestaciones HOY en Bogotá que mantienen problemas en el tráfico en la ciudad, al igual que algunas vías sin paso vehicular con acompañamiento de las autoridades.
De acuerdo con las autoridades, se presentan problemas en los siguientes puntos ajenas a la operación regular:
Desde horas de la mañana de este 25 de noviembre, en diversos puntos de la ciudad se han registrado diversas manifestaciones, las cuales han causado problema en el tráfico. Estos son los puntos afectados, según las autoridades:
📍Calle 26 a la altura de la NQS. Se recomienda utilizar los siguientes corredores viales como alternativa:— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 25, 2025
-Avenida de la Esperanza
-Avenida Mutis
-Avenida de las Americas #ReporteDeMovilidad pic.twitter.com/K3hkv1DxD1
Asimismo, se recomiendan tomar rutas alternas a los puntos afectados en la movilidad para evitar mayor volumen de tráfico y demora a sus destinos.