Tráfico en Bogotá HOY: bloqueos y manifestaciones en algunos puntos de la ciudad

Problemas de movilidad esta tarde de martes, 25 de noviembre, en la capital del país. Diversos problemas se presentan en la ciudad, entre esos, fuertes manifestaciones HOY en Bogotá que mantienen problemas en el tráfico en la ciudad, al igual que algunas vías sin paso vehicular con acompañamiento de las autoridades.



Tráfico Bogotá HOY 25 de noviembre de 2025: así está la movilidad

De acuerdo con las autoridades, se presentan problemas en los siguientes puntos ajenas a la operación regular:



Calle 150, sentidor norte-sur: siniestro vial entre camión y carro.

Av. Boyacá con calle 4, sentido sur-norte: siniestro vial entre tractocamión y taxi.

Av. Gaitán Cortes con calle 47B sur, sentido sur-norte: siniestro vial entre ambulancia y carro.

Incendio en la avenida caracas con calle 18 en la localidad de Santa Fe.

Choque en Kennedy HOY // Foto: X @BogotatTransito

Manifestaciones HOY en Bogotá: estos son los puntos afectados

Desde horas de la mañana de este 25 de noviembre, en diversos puntos de la ciudad se han registrado diversas manifestaciones, las cuales han causado problema en el tráfico. Estos son los puntos afectados, según las autoridades:



Calle 94 con carrera 65-Evento Cultural.

Carrera 2A con calle 18- En desplazamiento.

Calle 19 con carrera 27- afectación de un carril de la calzada.

📍Calle 26 a la altura de la NQS. Se recomienda utilizar los siguientes corredores viales como alternativa:



-Avenida de la Esperanza

-Avenida Mutis

-Avenida de las Americas #ReporteDeMovilidad pic.twitter.com/K3hkv1DxD1 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 25, 2025

Rutas de TransMilenio afectadas por el tráfico en Bogotá HOY

Calle 19 con carrera 28: HL602, AG501, C15, 97, 192, DH216, LL810, 114A, AL818, AH628, AH633, 796A, 60, DL205, 621, AH704, CL149, AK324, AH720.

Carrera Séptima con calle 40: BL919, T25, BH907, AL814, 18-3, 787A, AH600, 56A, AH642, AG537, AG516, T40, 731, 192, AG507, 579, 593, 142, SE10, 359, AL809, AL805, T13, T12, 796A, 669, 621, AH601, AC151, AC134.

Universidad Distrital, sede Macarena: desvíos en la calle circunvalar.

desvíos en la calle circunvalar. Universidad Distrital, sede tecnológica: HL602, AH600, P24, AH611, C29, FH603, AH620, GH521, GH530, SE14, GL816, CH612, AH605, AH628, BH609, P44, P39, DH607, 143, FH615, 621, 271, GH712, DH630, HK629, H632, HL613, HK327, HK318.

Asimismo, se recomiendan tomar rutas alternas a los puntos afectados en la movilidad para evitar mayor volumen de tráfico y demora a sus destinos.

