Trancones en Bogotá: Autopista Norte y Av. El Dorado, afectadas por accidentes y obras

La movilidad en Bogotá volvió a colapsar este lunes debido a una obra demorada en la Autopista Norte, sentido sur. Dos de los tres carriles permanecen bloqueados, lo que ha generado un gigantesco trancón desde primeras horas de la mañana.

Los conductores denuncian que las demoras en la intervención han empeorado la congestión, especialmente en el ingreso a la capital, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Trancón por obras en la Autopista Norte Foto: X @asiesqueera

Cierre total en la Avenida de la Esperanza por accidente con químico

En otro punto crítico, la Avenida de la Esperanza, a la altura del puente de la Avenida Boyacá, permanece cerrada tras el accidente de una tractomula que transportaba cloro. El contenedor cayó sobre la vía, obligando la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Las autoridades confirmaron que la operación de descarga y aseguramiento de la zona podría extenderse hasta 24 horas, mientras se controlan los residuos químicos y se adelanta la limpieza de la calzada.

Debido al cierre, varias rutas del SITP han sido desviadas: 166, 291, C129, C135, C155, F410, K303, K305, K306, K307, K314, K417, K319, K325, K329, K332 y K334.

⚠️¡Atentos!⚠️



🚧Durante aproximadamente 24 horas se mantendrá el cierre vial sobre la carrera 70 con Av. Esperanza, por labores de control de residuos químicos y limpieza de calzada. 🚒@BomberosBogota y @SectorMovilidad, permanecen en el sector apoyando los cierres y desvíos. https://t.co/eEB5X54Yzu pic.twitter.com/L0BK7ipQMa — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 25, 2025

Retrasos en la Avenida El Dorado hacia el aeropuerto

La Avenida El Dorado (Calle 26), principal conexión con el Aeropuerto Internacional El Dorado, también registra fuertes trancones. El tráfico intenso se presenta desde la carrera 90 hasta la entrada del Puente Aéreo, debido a las obras que se adelantan en la zona.

Publicidad

Estos retrasos afectan directamente a pasajeros que se dirigen al aeropuerto, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan salir con mayor anticipación para evitar perder vuelos.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá y el Cuerpo de Bomberos mantienen personal en los puntos de cierre y desvío. Desde la cuenta oficial de Bogotá Tránsito se informó que la situación en la Av. Esperanza tardará cerca de 24 horas en normalizarse.

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y estar atentos a los reportes en tiempo real para evitar quedar atrapados en los prolongados trancones.

