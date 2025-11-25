TransMilenio prepara rutas especiales para los conciertos de Dua Lipa

Bogotá se prepara para un fin de semana lleno de espectáculo en el Estadio El Campín. Este viernes 28 de noviembre, la estrella británico-albanesa Dua Lipa llegará con su Radical Optimism Tour.

Con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes, TransMilenio habilitará rutas especiales y reforzará su operación durante ambas jornadas. Para la llegada a estos eventos, la entidad informó que estarán disponibles 13 servicios troncales en sus horarios habituales, con acceso directo a las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, ubicadas sobre la troncal NQS Central.

Troncales Transmilenio para concierto de Dua Lipa Foto: suministrada

Además, el sistema contará con una oferta de 23 rutas zonales con paraderos estratégicos en el entorno del estadio, cubriendo sectores como la calle 63 y 53, la avenida NQS y la carrera 24. Esta red garantizará una conectividad amplia y accesible para quienes asistan al concierto de Dua Lipa y al festival.

Al finalizar los eventos, las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN se activarán como puntos clave de salida con rutas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas, asegurando desplazamientos ágiles y continuos. La operación se ajustará en tiempo real según la demanda registrada. No habrá ampliación de horario para servicios de alimentación



Transmilenio recomienda a los asistentes seguir una serie de medidas para mejorar la experiencia de viaje hacia el show. Entre ellas, recargar previamente la tarjeta TuLlave, usar los puentes peatonales habilitados y evitar el ingreso a zonas no permitidas.

Asimismo, se hace un llamado a respetar las filas de abordaje en las estaciones de TransMilenio y no obstaculizar el funcionamiento de las puertas, garantizando así un tránsito seguro y ordenado para todos los usuarios.