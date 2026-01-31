En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / UAESP y operadores acordaron garantizar el servicio de aseo en Bogotá

UAESP y operadores acordaron garantizar el servicio de aseo en Bogotá

La Personería Distrital vigilará la prórroga de los contratos de la UAESP para evitar alzas en las tarifas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad