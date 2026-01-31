UAESP y operadores acordaron garantizar el servicio de aseo en Bogotá

La Personería de Bogotá anunció que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y los cinco operadores de recolección de basuras de la ciudad, manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo para garantizar que el servicio de aseo no se interrumpa, pese al vencimiento de los contratos actuales el próximo 12 de febrero.

Basuras en Bogotá Foto: BLU Radio

Una disposición de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) permitirá que estos contratos, que operan bajo el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo, se extiendan temporalmente para garantizar el servicio a los bogotanos. Estas prórrogas, según la Personería, podrían extenderse hasta 2027.

La personería señaló que tanto la UAESP como los operadores confirmaron que la ampliación de los contratos no debería presentar ningún cambio en la tarifa para los usuarios. Además, el Ministerio Público Distrital advirtió que estará realizando seguimiento permanente al proceso, para que las prórrogas no terminen generando incrementos en el cobro del servicio.

La UAESP ha venido trabajando en un cambio del esquema actual, que funciona por áreas exclusivas asignadas a un solo operador, hacia un modelo con mayor competencia entre empresas.



Recolección de basuras en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Sin embargo, ese nuevo esquema no alcanzó a entrar en vigencia dentro de los tiempos previstos. Por esa razón, y para evitar que el servicio se quede sin operadores una vez finalicen los contratos actuales, la CRA autorizó el régimen transitorio que permite extender los contratos mientras se define el modelo definitivo.

De acuerdo con la Personería, esta prórroga busca evitar una eventual emergencia sanitaria en Bogotá y, al mismo tiempo, proteger los derechos de la población recicladora, que hace parte fundamental del sistema de aprovechamiento de residuos.