En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / A prisión joven señalado de asesinar a su amigo durante una riña en Barranquilla

A prisión joven señalado de asesinar a su amigo durante una riña en Barranquilla

En las audiencias de control de garantías, el hombre de 19 años no aceptó su responsabilidad en el delito imputado.

Jhordan David Rosales Guzmán.png
Jhordan David Rosales Guzmán, persona procesada.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Se confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario que un juez determinó sobre Jhordan David Rosales Guzmán, quien sería responsable del delito de homicidio agravado, durante una riña en Barranquilla.

La investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Atlántico, da cuenta de que el pasado 2 de junio el ahora implicado en medio de una riña, al parecer, habría asesinado con arma blanca a un amigo en el barrio Rebolo, ubicado en el suroriente de Barranquilla.

El ataque, al parecer, se produjo ante el llamado de atención que le hiciera la víctima de 47 años a Ojeda Rodríguez para que dejara de hurtar las pertenencias de las personas que transitaban por el sector.

Según la Fiscalía el procesado huyó del lugar, pero por orden judicial la Policía Nacional materializó su captura el pasado 2 de septiembre en el barrio Santo Domingo de Guzmán de la capital de Atlántico.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP

En las audiencias de control de garantías, el hombre de 19 años no aceptó su responsabilidad en el delito imputado.

Cabe recordar que hay preocupación en el Atlántico por una ola de violencia que, por ejemplo, en las últimas horas acabó con la vida de una niña de 11 años en el municipio de Baranoa, Atlántico, que fue alcanzada por una bala pérdida cuando se encontraba en la terraza de su casa.

Publicidad

El lamentable hecho se registró hacia las 9:15 de la noche del jueves en el barrio La Primavera, cuando sicarios que se movilizaban en un motocarro, atentaron contra dos cobradiarios o ‘gota a gotas’ que transitaban por el sector en una moto, quienes resultaron heridos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los proyectiles siguió otra trayectoria e impactó a la niña que se encontraba en la terraza de su casa. La mejor fue remitida a la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde horas después falleció.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Barranquilla

Atlántico

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad