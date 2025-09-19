A prisión joven señalado de asesinar a su amigo durante una riña en Barranquilla

Se confirmó la medida de aseguramiento en centro carcelario que un juez determinó sobre Jhordan David Rosales Guzmán, quien sería responsable del delito de homicidio agravado, durante una riña en Barranquilla.

La investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Atlántico, da cuenta de que el pasado 2 de junio el ahora implicado en medio de una riña, al parecer, habría asesinado con arma blanca a un amigo en el barrio Rebolo, ubicado en el suroriente de Barranquilla.

El ataque, al parecer, se produjo ante el llamado de atención que le hiciera la víctima de 47 años a Ojeda Rodríguez para que dejara de hurtar las pertenencias de las personas que transitaban por el sector.

Según la Fiscalía el procesado huyó del lugar, pero por orden judicial la Policía Nacional materializó su captura el pasado 2 de septiembre en el barrio Santo Domingo de Guzmán de la capital de Atlántico.



En las audiencias de control de garantías, el hombre de 19 años no aceptó su responsabilidad en el delito imputado.

Cabe recordar que hay preocupación en el Atlántico por una ola de violencia que, por ejemplo, en las últimas horas acabó con la vida de una niña de 11 años en el municipio de Baranoa, Atlántico, que fue alcanzada por una bala pérdida cuando se encontraba en la terraza de su casa.

El lamentable hecho se registró hacia las 9:15 de la noche del jueves en el barrio La Primavera, cuando sicarios que se movilizaban en un motocarro, atentaron contra dos cobradiarios o ‘gota a gotas’ que transitaban por el sector en una moto, quienes resultaron heridos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los proyectiles siguió otra trayectoria e impactó a la niña que se encontraba en la terraza de su casa. La mejor fue remitida a la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde horas después falleció.