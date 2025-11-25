En vivo
Aberrante: aprehenden a madre de bebé abusada por su padrastro; reconoció que sabía lo que sucedía

Aberrante: aprehenden a madre de bebé abusada por su padrastro; reconoció que sabía lo que sucedía

El caso de abuso salió a la luz, luego de que habitantes de la invasión Villa Anillo, ubicada en la vía al corregimiento de Juan Mina, grabaran uno de los abusos y entregaran el material a las autoridades.

