Aberrante: aprehenden a madre de bebé abusada por su padrastro; reconoció que sabía lo que sucedía

Aprehenden a madre de bebé de 18 meses que era abusada sexualmente por su padrastro en Barranquilla. Ella, quien es menor de edad, reconoció que sí sabía lo que sucedía.

Por permitir y consentir que su compañero sentimental de 32 años cometiera todo tipo de abusos sexuales con su hija de solo un año y 11 meses de nacida la Policía judicial de Infancia y Adolescencia hizo la aprehensión de la adolescente de 17 años.

El aberrante caso de abuso salió a la luz, luego de que habitantes de la invasión Villa Anillo, ubicada en la vía al corregimiento de Juan Mina, grabaran uno de los abusos y entregaran todo el material a las autoridades para que se hiciera justicia.

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre y, desde entonces, se abrió una investigación que permitió la captura una semana después, de Jehiner Manuel Guerrero Polo, padrastro de la pequeña.

Entre tanto, la aprehensión de la mamá de la niña se produjo el pasado 23 de noviembre en la misma casa donde se habrían registrado los abusos. La adolescente fue llevada a una audiencia donde se allanó a los cargos de acto sexual con menor de 14 años en circunstancias de agravación homogéneo y sucesivo, reconociendo que permitió que su hija fuera víctima, de quién era su padrastro.

La adolescente será llevada a un centro para el menor infractor, mientras que la bebé está bajo la protección del ICBF.