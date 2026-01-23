En vivo
Abren convocatoria a jóvenes que desean perfeccionar su inglés y trabajar en Barranquilla

Los aspirantes a la beca deben estar entre los 18 y los 28 años, ser colombianos o migrantes venezolanos que vivan en la ciudad, tener un nivel de inglés A2 y estar afiliados al Sisbén categoría 4, informó la Fundación Santo Domingo.

