Aceleran consultas previas del proyecto Sirius para anticipar producción en este pozo

El Gobierno acelera trámites de consultas previas con proyecto Sirius, acortándola a la mitad del tiempo que se tenía previsto para iniciar la extracción de gas en 2029. De acuerdo con el presidente de la ANH dichas consultas se esperan que estén listas en el segundo semestre del 2026 para poder conseguir la licencia ambiental.

El Gobierno Nacional avanza en la agilización de los trámites de consulta previa del proyecto de gas natural Sirius, con el propósito de reducir a la mitad los tiempos inicialmente previstos y garantizar que la producción inicie en 2029.

Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), explicó que la meta es tener listas estas consultas en el segundo semestre de 2026, requisito indispensable para la obtención de la licencia ambiental que permitirá la construcción del ducto.

“Cada vez que logramos disminuir un mes o dos meses en el proceso, significa tener el gas un mes o dos meses antes. No se puede conseguir la licencia ambiental sin haber realizado las consultas previas, por eso es tan importante redimir tiempos”, señaló Velandia.

El proyecto Sirius, cuya construcción está alrededor de los 4000 millones de euros, es considerado estratégico dentro de la política energética nacional, pues busca asegurar el abastecimiento de gas natural en los próximos años y reducir la dependencia de importaciones.

Oscar Ferney Rincón, director Ejecutivo de ACIPET recordó que el proceso estimado que tienen para poner en funcionamiento el proyecto Sirius es de 2 años de licenciamiento y 3 años de construcción:.

“Para poder tener el gas antes 2029 implica acortar el proceso de licenciamiento que parte de las consultas previas y por supuesto ya luego le toca a la compañía operadora optimizar el proceso de construcción”, puntualizó Rincón.

Publicidad

Rincón detalló que para que Sirius entre en operación en el menor tiempo posible están haciendo todas las acciones de cooperación para con Ecopetrol y Petrobras, pues la idea es sacar lograr 116 consultas previas en las comunidades, respetando el debido proceso, las expectativas de las comunidad y el marco jurídico.