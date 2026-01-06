Activan albergues en el sur del Cesar para eventual oleada migratoria venezolana

El posible movimiento masivo de migrantes venezolanos hacia Colombia tiene inquietas sobre todo a las poblaciones fronterizas en La Guajira y el Cesar, donde las autoridades vienen realizando consejos de seguridad para definir las estrategias y adelantarse ante cualquier crisis que se pudiera derivar tras la captura de Nicolás Maduro.

En el Cesar los focos hoy están puestos sobre municipios como La Paz, Manaure, Codazzi, Curumaní, Chiriguaná y Río de Oro, donde las autoridades han pedido al Gobierno reforzar la presencia militar. Mientras tanto, en el caso de Río de Oro, su alcalde Arnoldo Osorio, afirma que ya instaló los primeros albergues para atender una eventual llegada de migrantes.

"Nos hemos preparado para recibir aproximadamente 300 personas, ya que por parte del Gobierno Nacional nos dieron kits de albergue. Entonces, tenemos eso como disponible si se llega a presentar algo", dijo el mandatario.

De hecho, Osorio dice que iniciaron los preparativos con antelación ante la posibilidad de también recibir desplazados forzados desde el Norte de Santander, donde al igual se vive una crisis humanitaria por los enfrentamientos de grupos armados en el Catatumbo.



Sin embargo, no todas las poblaciones fronterizas del Caribe están en capacidad para responder a una nueva oleada migratoria, tal es el caso de Chiriguaná, donde el alcalde Juan Carlos García reconoce que los recursos con los que cuenta su administración a duras penas alcanza para atender a su municipio.

"Nosotros queremos decir, ante todo, que el municipio de Chiriguaná se encuentra en medio de una situación financiera bastante delicada porque estamos en ley 550. Eso implica unos esfuerzos que no tenemos, pero de llegarse a generar el espacio, obviamente que tendríamos que asignar los recursos", dijo García.

En esto coincide con el alcalde de Maicao, en La Guajira, quien dice que su municipio no está en capacidad de soportar un ingreso masivo de migrantes, aunque por lo pronto mantienen los patrullajes constantes del Ejército, sobre todo en Paraguachón, para anticiparse ante cualquier situación.