Alcalde Alejandro Char reconoce paternidad sobre bogotano de 33 años

Después de varios meses de rumores y litigio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó públicamente su intención de reconocer a Steven Castellanos Ramos como su hijo, luego de que este hombre de 33 años emprendió un largo proceso judicial para demostrar que el mandatario es su verdadero padre biológico y hacer que este aceptara su paternidad.

El caso escaló hasta el Juzgado Primero de Familia de Bogotá, que el pasado 9 de octubre emitió una sentencia en la que declaró que Steven Castellanos Ramos no es hijo de Jorge Eliécer Castellanos, como constaba en su registro civil, sino hijo de Alejandro Char Chaljub y que ahora el demandante deberá ser “filiado y nombrado como Steven Char Ramos”.

Este fallo sería resultado, a su vez, de un memorial con fecha del 20 de agosto de 2025, en la que el alcalde le solicitó a su abogado y al juzgado en mención hacer un “reconocimiento voluntario”.

Alcalde Alejandro Char Captura video

“En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, informó Char en un comunicado, no sin antes aclarar que él desconocía sobre la existencia de este hijo.



“Es importante destacar que solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven, quien contaba con reconocimiento paterno de otra persona, y tras cumplir todos los trámites pertinentes ante los requerimientos de ley, procederé de conformidad a lo que ordena dicha autoridad”, agregó.

En los antecedentes de la sentencia reposa que es fruto de “una relación afectiva, sentimental y amorosa entre los señores Alejandro Char y Diana Magali Ramos Saavedra”.

“El señor Alejandro Char llevaba a la señora Diana a la Universidad La Gran Colombia y pasado algún tiempo se generó una relación afectiva, dado que ambos comenzaron a compartir en las viviendas de cada uno de ellos, principalmente en el apartamento del señor Char y demás salidas en pareja”, dice el documento.

Publicidad

Y añade: “a finales del año 91, el señor Char tuvo que salir del país y en el primer trimestre del año 1992, el señor Char informó a la madre de la señora Diana que regresaría a Bogotá, manifestando la intención de conversar con ella; sin embargo, la señora Diana ya se encontraba en estado de embarazo. Producto de esa relación el día 17 de junio de 1992 nació en Bogotá el señor Steven Castellano Ramos”.