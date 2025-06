Amenazan a director de la Penitenciaría de Barranquilla: le dieron 24 horas para irse

Con preocupación recibió en las últimas horas el director de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla, Daniel Rodríguez, unos mensajes por parte de supuestos integrantes del Clan del Golfo, en el que lo amenazan de muerte y lo obligan a marcharse de la ciudad en un lapso de 24 horas.

En el texto se puede apreciar como un usuario llamado “África” le envía dos párrafos y un video en el que le enseñan múltiples armas y lo intimidan diciéndole que conocen sus movimientos, los de sus hijos y que pronto será declarado objetivo militar.

El caso fue dejado en manos de la Policía Metropolitana, mientras que el mismo funcionario declaró a Blu Radio que actualmente no tiene ningún esquema de seguridad ni formas seguras de movilizarse.

"Siempre en nuestros cargos estamos expuestos a este tipo de amenazas por las decisiones que tomamos, por lo que lideramos. Entonces, en estos momentos, cuando uno recibe este tipo de amenazas, la idea es ponerlo en conocimiento de las autoridades para que hagan lo respectivo, para que lo arropen a uno, lo acompañen", manifestó el director.

"En mi caso, por ejemplo, no tengo ni un esquema de seguridad, no cuento con un vehículo particular y siempre me toca estar usando servicio público. Entonces, es más la exposición que tengo yo hoy día", agregó.

Rodríguez sostuvo que la idea es que las autoridades no lo hagan sentir solo y que en las próximas horas espera hacer también la respectiva denuncia ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección.