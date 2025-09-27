Aprehenden a menor de 13 años por atentar contra una persona en Atlántico

Total rechazo despertó en el Atlántico la instrumentalización de un menor de solo 13 años de edad que de acuerdo a las autoridades causó heridas de gravedad a un hombre de 39 años, quien tuvo que ser remitido hasta un centro asistencial desde el barrio Semilla de Fe en el municipio de Sabanalarga.

Informó el coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía en Atlántico, que se necesitó todo un operativo para lograr la aprehensión de este niño que ya está al cuidado del Centro Zonal de Bienestar Familiar (ICBF) de este municipio para el restablecimiento de sus derechos.

“Esta es una situación que la Policía Nacional rechaza, todo lo relacionado con la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en nuestro municipio y más por actores criminales que los utilizan para cometer diferentes delitos en el departamento. Denunciaremos a los actores criminales que realizan este delito”, expresó el coronel en medio de un comunicado.

"La persona lesionada fue auxiliada por la comunidad y trasladada de inmediato al hospital de Sabanalarga, donde recibió atención médica. Su pronóstico y estado de salud se encuentran en proceso de verificación", agrega John Harvey Peña.



Al tiempo, Peña sostuvo que el menor al parecer estaba al servicio de la banda Los Costeños bajo un rol de sicario, por lo que en estos momentos avanza la investigación para encontrar a la persona que manejaba la motocicleta y al responsable de los reclutamientos.

La Policía Nacional en el Atlántico hace un llamado urgente a la ciudadanía y a los padres de familia para que trabajen conjuntamente en la prevención de este flagelo y denuncien cualquier indicio de que los menores de edad están siendo utilizados para actividades delictivas.

Hasta el momento ni el menor de edad ni el adulto que resultó baleado en los hechos han sido identificados por las autoridades competentes.