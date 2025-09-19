Asesinan a niña de 11 años en Baranoa, Atlántico: fue impactada por una bala perdida

Dolor y rechazo ha causado el asesinato de una niña de 11 años en el municipio de Baranoa, Atlántico, que fue alcanzada por una bala pérdida cuando se encontraba en la terraza de su casa.

El lamentable hecho se registró hacia las 9:15 de la noche del jueves en el barrio La Primavera, cuando sicarios que se movilizaban en un motocarro, atentaron contra dos cobradiarios o ‘gota a gotas’ que transitaban por el sector en una moto, quienes resultaron heridos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los proyectiles siguió otra trayectoria e impactó a la niña que se encontraba en la terraza de su casa. La mejor fue remitida a la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde horas después falleció.

A este mismo centro asistencial fueron llevados los dos hombres contra los que iba dirigido el atentado. De acuerdo con el reporte de la Policía estos responden a los nombres de José De la Hoz Rodríguez, de 21 años y Jeider Gómez Morales, de 30.



El coronel Jhon Harvey Peña, comandante de la Policía del Atlántico, informó a este medio que uno de los hombres heridos recién se encontraba viviendo en el municipio de Baranoa.

“Este hecho iba contra uno de los lesionados, el cual llegó al municipio hace dos meses, y venía de la ciudad de Barraquilla, donde había tenido unos inconvenientes. Se estableció que la persona con la que estaba trabajando este hombre, quien también salió herido, tiene una ruta de cobro ‘gota a gota’, por lo que también estamos mirando si esta actividad guarda relación con el atentado”, informó el coronel Peña.



Alarma por inseguridad

El asesinato de la niña terminó de encender las alarmas en esta población, donde en las últimas dos semanas cinco personas han sido asesinadas en distintos sectores del municipio.

El coronel Peña indicó que la mayoría de estos casos guardan relación con temas de tráfico de drogas y la disputa por el control de las rentas criminales, por lo que ha convocado un consejo extraordinario de seguridad.

“Por estos homicidios se capturó a uno de los sicarios en flagrancia, y en otro hecho se detuvo a dos adolescentes de 16 y 17 años a quienes se les incautó un arma de fuego, pero estos quedaron en libertad por no garantizarles sus derechos. Preocupa el tema de seguridad y se estará evaluando esta situación para encontrar salidas a esta situación”, expresó el oficial.