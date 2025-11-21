"Aprendí la lección, la plata fácil no se consigue": mujer denuncia estafa piramidal

Hace dos años Claudia Ávila Barbosa y su familia en Barranquilla están a la espera de que una supuesta empresaria le retribuya la millonaria suma de dinero que, según su denuncia, le entregó a esta mujer como inversión y bajo la promesa de que ella le devolvería triplicado su valor por cuenta de obsequios e intereses.

Ávila cuenta que desde 2021 empezó a aportar su dinero y este, en principio y sin mayores explicaciones, se lo regresaban multiplicado, pero el panorama cambió desde 2022, cuando afirma haber reinvertido 20 millones de pesos con la promesa de que le devolverían $80 millones en un año. Vencido este plazo no le pagaron, sino que le pidieron un año más de espera, bajo una nueva promesa de que este monto se triplicaría y a cambio recibiría $240 millones.

A pocas semanas de terminar el 2025, Ávila afirma que no ha recibido la plata prometida, pese a que ella siguió invirtiendo de a 20 y 30 millones para que le cumplieran el pago. Por eso interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de la persona a la que dice haberle girado su dinero, una mujer identificada como Nelly Alexandra González Hurtado, a quien asegura haber conocido a través de un familiar.

"Ella ofrece inversiones a 6 meses y a 1 año, con unas rentabilidades y unos obsequios, pero me tiene un pagaré por 240 millones de pesos y ya en vista de que terminaba la semana, el mes y el año, y no pasaba nada, le dije que la iba a denunciar civilmente y penalmente, pero desde ahí me bloqueó y perdí total comunicación con ella", narra.



Todo apunta a que esta sería una estafa piramidal a la que las autoridades ya le están poniendo la lupa a partir de la denuncia instaurada por Ávila, quien insiste en exponer su caso para que no caigan más incautos como ella.

"La verdad, yo quiero hacer esta denuncia pública para que más personas no sigan cayendo en esta trampa. Me deja una lección y es que la plata fácil no se consigue y que de tantas cosas buenas no dan tanto", expresa.

BLU Radio intentó contactar a la mujer denunciada para conocer su versión, pero en respuesta solo obtuvo un mensaje predeterminado vía WhatsApp: “en este momento no estamos disponibles, pero te responderemos tan pronto regresemos”.