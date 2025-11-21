En vivo
"Aprendí la lección, la plata fácil no se consigue": mujer denuncia estafa piramidal

La mujer entregó $20 millones como una "inversión" y con la promesa de que le darían $240 millones de vuelta, pero habría caído en manos de una red que opera a nivel nacional a través de la captación ilegal de recursos.

