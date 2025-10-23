Asesinan a joven en Soledad: crimen demostraría disputas internas entre 'Los Costeños'

Cada vez son más visibles las disputas al interior de las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, en las que sus propios integrantes parecen estar tan divididos que ahora se enfrentan entre ellos mismos y ponen en tela de juicio la tregua anunciada por sus cabecillas en el área metropolitana de Barranquilla.

Una prueba de estos conflictos internos es el asesinato registrado en las últimas horas en el municipio de Soledad, donde un par de hombres llegaron en motocicleta hasta el barrio Cruz de Mayo y atacaron a tiros a un joven que se movilizaba en un motocarro.

La víctima, quien quedó sin vida en el mismo vehículo, fue identificada por la Policía como Álvaro César Rivera Vergara, de 22 años. Este registra una anotación judicial por el delito de hurto y, según la autoridad, al parecer delinquía con la banda ‘Los Costeños’.

La Policía informó que este joven, presuntamente, actuaba bajo las órdenes de alias ‘La Machorra’, de ‘Los Costeños’, “y se encontraba inmerso en una disputa territorial con personas vinculadas a alias “Víctor Carlos”, quienes también harían parte de esta misma estructura criminal”.



De hecho, la muerte de esta persona se produjo en una “zona de injerencia del grupo delincuencial ‘Los Costeños’”, por lo cual, no se descarta que el crimen esté relacionado con una disputa interna.



Otro ataque

Dos horas después del crimen de este joven se produjo otro ataque en el municipio de Malambo, que dejó un hombre muerto y otro herido.

El hombre fallecido fue identificado como Norman Covelli Barrios, de 36 años, y el herido es Esleyder Anguila, de 29. Ambos, según las primeras informaciones recopiladas por la Policía, fueron atacados a tiros cuando trabajaban a bordo de sus motocarros, prestando servicios de transporte y domicilio.

Las víctimas fueron sorprendidas por varios hombres que los interceptaron a medianoche para robarles sus motocarros y, en medio del robo, les dispararon y huyeron con los vehículos.

Publicidad

Los familiares informaron a la Policía que las víctimas “no habían recibido amenazas ni se encontraban involucradas en situaciones que comprometieran su seguridad”. De hecho, ninguno de los baleados registra antecedentes judiciales. Aún así, en la zona donde ocurrió el ataque hay presencia de la banda ‘Los Pepes’.

Cuadras más adelante, la patrulla del cuadrante logró recuperar una de los vehículos hurtados.