Así fue el rescate de adulta mayor tras ataque cardíaco en mar abierto: iba en un crucero

Una tragedia pudo suceder en el crucero turístico Grand Princess mientras se desplazaba desde Panamá hacia Aruba, cuando una de sus pasajeras de nacionalidad estadounidense y de 72 años presentó un repentino ataque cardíaco que los obligó a solicitar la presencia de la Armada Nacional a 35 millas náuticas al norte de Bocas de Ceniza, en Atlántico.

“En una operación articulada entre el Grupo Aeronaval del Caribe y la Estación de Guardacostas de Barranquilla, la Armada de Colombia realizó con éxito la evacuación aeromédica de una pasajera estadounidense de 72 años, quien presentó un posible ataque cardíaco a bordo de un crucero, cuando navegaba a 35 millas náuticas al norte de Bocas de Ceniza, departamento de Atlántico”, anunció la institución en un comunicado.

“La emergencia fue reportada hacia el mediodía de este sábado a través del Sistema Integral de Comunicaciones de Tráfico Marítimo y Fluvial de Barranquilla, mientras el crucero turístico de nombre Grand Princess se desplazaba en tránsito desde Panamá hacia Aruba”, agregó.

De inmediato, dijo la Armada, se destacó hacia el área una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Barranquilla con el fin de apoyar la maniobra inicial, mientras el crucero ajustaba su rumbo hacia Barranquilla. Paralelamente, se dispuso el alistamiento de un helicóptero del Grupo Aeronaval del Caribe, que decoló hacia el punto de encuentro ubicado a 26 millas náuticas al norte de Bocas de Ceniza.



Este es el video del rescate:

Una vez en la zona, personal especializado en operaciones de búsqueda y rescate efectuó la extracción de la paciente mediante una camilla de rescate y la trasladó de forma segura a bordo del helicóptero hasta la Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla, donde una ambulancia de la Armada Nacional la esperaba para su remisión a un centro asistencial de la ciudad.

“Con esta acción oportuna y efectiva, la Armada de Colombia reitera su compromiso con la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar, garantizando atención inmediata a emergencias que se presenten en las aguas del Gran Caribe colombiano”, finalizó diciendo la Armada.