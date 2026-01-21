En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Así quedó el pasaje de Transcaribe en Cartagena para este año; hay molestia entre usuarios

Así quedó el pasaje de Transcaribe en Cartagena para este año; hay molestia entre usuarios

La nueva tarifa, de 3.900 pesos, empieza a regir desde este viernes 23 de enero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad