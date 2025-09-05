Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Así se vivió celebración de clasificación de Colombia al Mundial afuera del hotel de concentración

Así se vivió celebración de clasificación de Colombia al Mundial afuera del hotel de concentración

Con bengalas de los colores amarillo, azul y rojo, banderas, pancartas, y cánticos, los hinchas esperaron el bus de la Selección Colombia para ovacionar y saludar a los futbolistas.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:49 a. m.

Hasta altas horas de la noche, cientos de hinchas celebraron la clasificación al Mundial 2026 a las afueras del hotel Dan Carlton, donde se concentra el combinado nacional en Barranquilla.

Con bengalas de los colores amarillo, azul y rojo, banderas, pancartas, y cánticos, los hinchas esperaron el bus de la Selección Colombia para ovacionar y saludar a los futbolistas que hicieron parte de esta fecha histórica para el deporte colombiano.

Al sonido de tambores y pitos, hasta niños se trasnocharon para ver a su equipo y agradecerles su trabajo para llegar a la clasificación a la Copa del mundo.

Con la actuación magistral de anoche, la tricolor subió al quinto puesto en la tabla de clasificación y regresó a un Mundial después de su ausencia desde Qatar 2022.

“¡Que viva Colombia y que viva la casa de la Selección! El Metro vibró con miles de voces que alentaron a la tricolor, todas unidas por un mismo sueño: ver a nuestra Selección clasificada. Y fue aquí, en Barranquilla, donde lo vivimos con el corazón a mil. Con 3 goles que encendieron la alegría de nuestra gente, ¡Colombia ya está en el Mundial 2026!”, publicó el alcalde Alejandro Char en su cuenta de X.

En total, el combinado patrio ha logrado clasificar al Mundial con la capital del Atlántico como su casa oficial en seis ocasiones distintas: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora al Mundial 2026, y para ello ha sido clave el entusiasmo, el empuje y el calor humano que reciben los jugadores en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

Vea en videos la celebración de los hinchas afuera del hotel de concentración:

