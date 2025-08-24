Así será la nueva institución educativa del corregimiento La Playa, en Barranquilla

Laboratorio, sala de tecnología, biblioteca, taller creativo, tableros digitales, comedor escolar, zonas verdes, una cancha múltiple y un parque preescolar, son solo algunas de las cosas llamativas que se encuentran en la nueva Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, inaugurada en las últimas horas en el corregimiento La Playa de Barranquilla bajo una alianza de la Alcaldía Distrital y la Fundación Tecnoglass.

La institución, según lo anunciado por el Distrito, lleva el nombre de la madre de los fundadores del Grupo Tecnoglass, en homenaje a su legado y valores, y espera posicionarse como “un espacio innovador, tecnológico e inclusivo” que beneficiará a 800 estudiantes del corregimiento La Playa, en Barranquilla.

Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El proyecto se ejecutó en tan solo siete meses y en él se regirá un enfoque trilingüe - español, inglés y programación, así como una enseñanza basada en el modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). “Esta visión busca preparar a los estudiantes para un mundo globalizado, potenciando sus talentos en robótica, programación y nuevas tecnologías”, adelantó la Alcaldía.

“La inauguración de este colegio es un sueño cumplido y un homenaje a Evelyn Abuchaibe de Daes, una mujer que cree en la educación como motor de transformación. Para nosotros el mañana es hoy, y nos llena de alegría saber que los niños y jóvenes de La Playa, que antes no contaban con un colegio en su barrio, ahora tendrán un espacio digno para aprender y construir un mejor futuro", expresó José Manuel Daes, CEO de Tecnoglass.

1 of 3 Foto: Alcaldía de Barranquilla 2 of 3 Foto: Alcaldía de Barranquilla. 3 of 3 Foto: Alcaldía de Barranquilla

“Este colegio refleja nuestra convicción de que la educación es la mejor inversión para el futuro. Queremos que aquí se formen generaciones de jóvenes con sueños grandes, preparados en ciencias y tecnología, para que conquisten un mundo lleno de oportunidades”, afirmó Christian Daes, COO de Tecnoglass.

“Agradecemos a la familia Daes Abuchaibe por este proyecto que se convierte en un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos por la educación y el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirmó por su parte el alcalde Alejando Char.

Recordemos que Tecnoglass es una compañía líder en la manufactura de ventanas de aluminio y vinilo, y vidrio arquitectónico de alta calidad, asociados a la industria global de la construcción residencial y comercial.