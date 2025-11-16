Asignan equipo especializado de la Policía para investigar triple homicidio en Ciénaga, Magdalena

Todo un equipo especializado de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía en Santa Marta ya fue asignado para esclarecer la masacre que en el municipio de Ciénaga, Magdalena, acabó con la vida de tres personas y dejó herida a una.

El panorama es preocupante según expertos en seguridad como Norma Vera Salazar, quien habla de un registro de 452 homicidios en el Magdalena este año, 85 de ellos ocurridos solo en Ciénaga y el 72 % de los mismos dejando como víctimas a menores de 26 años.

“La situación en el Magdalena es bastante compleja, teniendo en cuenta que ambos grupos tienen consolidadas gobernanzas armadas y hay una herencia del paramilitarismo en las formas de exposición que incluyen videos públicos de vulneración de los derechos humanos, asesinatos, desmembramientos y un portafolio criminal en el que se encuentran también la extorsión y el narcotráfico”, dijo inicialmente.

Indica la defensora de derechos humanos que es necesario una mayor prioridad del Gobierno Nacional en esta zona para que estos grupos armados no sigan ganando terreno, sobre todo en el reclutamiento infantil.



“Se requiere un abordaje de fondo, no solamente operaciones militares sostenidas, también la disminución del reclutamiento, las oportunidades laborales para los jóvenes y la judicialización en alto nivel, sabiendo que la cantidad de personas que son condenadas por actividades criminales de los grupos armados no supera el 15 %”, especificó Vera.

“El conflicto de este país está muy territorializado hacia otras partes donde hay disidencias de las Farc, ELN u otros grupos criminales. Sin embargo, en el Caribe colombiano se consolida estratégicamente una gran vulneración a los derechos humanos por parte del Ejército Gaitanista de Colombia que opera en toda la región”, añadió.

La Policía habla de que hay amplio operativo en la zona y en las vías aledañas, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

“La Policía Nacional rechaza todo acto de violencia que atente contra la vida y la tranquilidad ciudadana, y reitera su compromiso de continuar trabajando con todas sus capacidades institucionales para garantizar la seguridad en la capital del Magdalena”, afirmaron en un comunicado.

Hasta el momento la principal hipótesis sigue siendo el conflicto que existe entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.