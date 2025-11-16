En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asignan equipo especializado de la Policía para investigar triple homicidio en Ciénaga, Magdalena

Asignan equipo especializado de la Policía para investigar triple homicidio en Ciénaga, Magdalena

La Policía habla de que hay amplio operativo en la zona y en las vías aledañas, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

Panfleto triple homicidio en Ciénaga Magdalena.png
Este fue el panfleto que criminales dejaron abandonados en el triple homicidio de Ciénega, Magdalena.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad