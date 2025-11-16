Triple homicidio en un bar de Ciénaga, Magdalena: sicarios dejaron panfleto en el lugar

En un concurrido establecimiento nocturno ubicado en el sector conocido como La Victoria, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, se registró en la noche de este sábado 15 de noviembre un fuerte atentado armado que acabó con la vida de tres personas y dejó herida de gravedad a otra.

De acuerdo con reportes entregados inicialmente por las autoridades competentes, las víctimas fueron sorprendidas cuando departían en el sitio por hombres armados que llegaron en motocicleta.

Estos tras la ráfaga de disparos perpetrada, les tiraron un panfleto que decía “Acá mandamos nosotros. Cero Golfo ‘Katerine’ y ‘Negrito’ vamos por ti”, lo que abre la puerta a más atentados armados en la jurisdicción en los próximos días.

Así las cosas, esa es la prueba que, hasta el momento, relaciona la matanza con las disputas territoriales entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las cuales han sido reiterativas en este territorio.



Asimismo, el suceso fue condenado por la plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, quienes hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro para que proteja a los civiles en medio de estos enfrentamientos.

“Condenamos esta nueva masacre de tres personas en el municipio de Ciénaga. La disputa EGC-ACSN, con centenares de víctimas se desplaza ahora de Zona Bananera a Ciénaga. Hacemos un llamado de urgencia al presidente Gustavo Petro para su intervención y protección de civiles”, escribieron en sus redes sociales.

Los hechos son materia de investigación para la Policía Metropolitana de Santa Marta, al tiempo que los cuerpos fueron trasladados hasta Medicina Legal para iniciar su proceso de identificación plena.

Publicidad

Recordemos que hace solo dos semanas la población del Magdalena estaba en luto por lo que fue el asesianto de Milton José Salas Rodríguez, un patrullero adscrito a la Policía Metropolitana y escolta del alcalde de Puebloviejo, también municipio de este departamento. Él fue atacado por sicarios en un sector conocido como Casa Loma, a la altura de la población de Ciénaga.