Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Triple homicidio en un bar de Ciénaga, Magdalena: sicarios dejaron panfleto en el lugar

Triple homicidio en un bar de Ciénaga, Magdalena: sicarios dejaron panfleto en el lugar

Los hechos son materia de investigación para la Policía Metropolitana de Santa Marta y aún no se conoce la identidad de las víctimas.

