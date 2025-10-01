En vivo
Atacan a tiros la fachada de complejo residencial en exclusivo sector de Puerto Colombia

Tras una persecución de la Policía, cinco personas fueron capturadas por el hecho, siendo que dos de ellas resultaron heridas al enfrentarse a bala con los uniformados, cuando intentaban escapar.

Conjunto residencial baleado.jpg
Los vidrios de la recepción del conjunto fueron destrozados por las balas.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

A tiros fue atacada la fachada del conjunto residencial Santa Bárbara, ubicado en el exclusivo barrio Villa Campestre, en Puerto Colombia, hasta donde llegaron varios hombres armados con la única intención de cometer este atentado.

Los disparos alertaron a la patrulla del cuadrante que, siguiendo las indicaciones de los vecinos que fueron testigos directos del ataque, logró ubicar cuadras más adelante a dos de los presuntos responsables, pero estos al verse sorprendidos abrieron fuego contra los uniformados para intentar escapar y desataron una balacera en la que ambos sospechosos resultaron heridos.

Mientras estos dos hombres eran trasladados a diferentes clínicas, en calidad de capturados, otro grupo de patrulleros halló en una zona enmontada a tres personas más que estarían implicadas en el hecho, las cuales también fueron detenidas.

Los dos primeros capturados fueron identificados como Miguel Ángel Riaño Castro, quien presenta una herida en la pierna y se encuentra en la Clínica Portoazul, y Brayan Felipe Ruiz Romero, de 23 años y quien sufrió una herida en el brazo izquierdo, por la que está siendo atendido en la Clínica La Misericordia.

Los otros tres capturados son Santiago Camacho Romero Cuervo, de 26 años; Kevin Leonardo Quintero Garzón, de 26, y Cristian Camilo Benites Ballena, de 29 años.

Producto del atentado quedó afectada la fachada del complejo residencial e, incluso, las balas partieron algunos vidrios; sin embargo, ninguna persona resultó herida durante este primer ataque.

