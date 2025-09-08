Ataque a bala dejó herida a bebé de 8 meses en el sur de Barranquilla

En la clínica San Ignacio permanecen hospitalizados una bebé de 8 meses de nacida, y sus dos abuelos, a quienes atacaron a tiros cuando se encontraban todos en la puerta de su casa, ubicada en la calle 88 carrera 7C, barrio Las Malvinas.

Según el primer reporte de la Policía, el ataque fue perpetrado por un hombre que llegó en bicicleta hasta esta vivienda, sacó un arma y les disparó a todos los que estaban presentes.

Esta misma versión fue entregada por vecinos de las víctimas, quienes corrieron a auxiliarlos, mientras el asesino se daba a la huida.

"Yo escuché los tiros y me asomé. Cuando veo a los heridos, abro la reja y salgo para auxiliar a la bebé. La niña estaba bañadita en sangre, eso fue impactante, porque es una bebé, un ser inocente que no tiene que ver nada con los problemas que haya", contó una vecina.

La niña recibió un disparo en el rostro, pero se desconoce su estado de salud. Los adultos afectados fueron identificados como Yuleimis Valle Salas, de 40 años, quien sufrió una herida en el pecho, y Bladimir Antonio Rodríguez Ortiz, también de 40 años y a quien impactaron en el antebrazo derecho.



Otro ataque sicarial

En el sector de Loma Roja, suroccidente de Barranquilla, fue asesinado a bala Marlon Rafael Bonilla Vizcaíno, de 41 años.

Según el testimonio entregado por habitantes del sector a la Policía, al lugar arribó un hombre a pie, quien se acercó a la víctima y, sin mediar palabras, desenfundó un arma de fuego y la accionó en contra de su humanidad.

Publicidad

La víctima, informó la Policía, presenta seis anotaciones judiciales, de las cuales cuatro eran por porte ilegal de armas de fuego y dos por hurto.