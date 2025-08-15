Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Accidente Bogotá
Congreso ANDI
Multa a Éxito
Polémica Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ataque con dron en el Sur de Bolívar: un soldado muerto y siete más están heridos

Ataque con dron en el Sur de Bolívar: un soldado muerto y siete más están heridos

Los uniformados heridos resultaron afectados de manera leve con la esquirlas de la explosión.

soldado-referencia.jpg
Militar - referencia //
Foto: AFP
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: agosto 15, 2025 11:33 a. m.

En medio de la escalada violenta de los grupos armados en el sur de Bolívar y del despliegue militar que realizan las fuerzas militares en esta zona, un nuevo ataque contra unidades del Ejército Nacional dejó un soldado muerto y siete más heridos.

La Primera División del Ejército informó que tropas del Batallón de Selva N.º 48 fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un sistema UAS (dron) en la vereda La Pradera, en el municipio de Santa Rosa del sur.

En el ataque, atribuido al ELN, fue asesinado el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien falleció durante la extracción a un hospital de la ciudad de Bucaramanga. De igual forma, siete soldados profesionales más resultaron con heridas leves producto de las esquirlas de los explosivos.

Ejército se pronunció

El Ejército Nacional rechazó de manera categórica este acto terrorista que señalan atenta no solo contra la vida e integridad de las tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Además, indicaron que este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos.

“Esta unidad militar envía un sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y amigos de nuestro soldado. Él será recordado como un hombre comprometido con la defensa y seguridad de Colombia”, indicaron.

El secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, confirmó que cuatro soldados más que se encontraban extraviados tras los combates fueron encontrados fuera de peligro.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Bolívar