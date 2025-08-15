Ataque con dron en el Sur de Bolívar: un soldado muerto y siete más están heridos

En medio de la escalada violenta de los grupos armados en el sur de Bolívar y del despliegue militar que realizan las fuerzas militares en esta zona, un nuevo ataque contra unidades del Ejército Nacional dejó un soldado muerto y siete más heridos.

La Primera División del Ejército informó que tropas del Batallón de Selva N.º 48 fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un sistema UAS (dron) en la vereda La Pradera, en el municipio de Santa Rosa del sur.

En el ataque, atribuido al ELN, fue asesinado el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien falleció durante la extracción a un hospital de la ciudad de Bucaramanga. De igual forma, siete soldados profesionales más resultaron con heridas leves producto de las esquirlas de los explosivos.



Ejército se pronunció

El Ejército Nacional rechazó de manera categórica este acto terrorista que señalan atenta no solo contra la vida e integridad de las tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Además, indicaron que este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos.

“Esta unidad militar envía un sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y amigos de nuestro soldado. Él será recordado como un hombre comprometido con la defensa y seguridad de Colombia”, indicaron.

El secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, confirmó que cuatro soldados más que se encontraban extraviados tras los combates fueron encontrados fuera de peligro.