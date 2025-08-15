Exsenador Juan Diego Gómez denunció de nuevo amenazas contra él y su familia por parte del ELN

Siguen alertas de amenazas para atentar contra la vida de políticos en Antioquia, pues a las denuncias que en los últimos días se conocieron contra concejales y el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ahora se sumó el expresidente del Senado y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Juan Diego Gómez.

El político Conservador, con aspiraciones de llegar nuevamente al Senado, aseguró que recibió una serie mensajes intimidatorios a través de su línea privada de WhatsApp en los cuales un grupo que se autodenomina como “Frente de Guerra de las Milicias Urbanas del ELN” lo declararlo a él y a su familia como objetivos militares.

En los mensajes los violentos también advirtieron que conocen sus movimientos y lugar de residencia por lo que le pidieron declinar en su aspiración política y seguir cuestionando al actual Gobierno nacional a través de redes sociales.

Gómez mostró su inquietud por la situación, sobre todo tras el retiro de su esquema de seguridad desde el pasado mes de abril.

"Lamentable que en el marco de lo que estamos viviendo en pleno dolor por el asesinato de Miguel Uribe, el Gobierno nacional decida retirar los esquemas de seguridad y decida no proteger a quienes pensamos diferentes en el marco de un debate democrático como el que se avecina en el mes de marzo y luego en el mes de mayo", señaló Gómez.

El político antioqueño sostuvo que no es la primera vez que se registran este tipo de acciones en su contra y que las solicitudes para tomar medidas sobre su nivel de riesgo no han sido escuchadas ni por las autoridades ni por la Unidad Nacional de Protección.

Por esa razón, Gómez sentenció que hace responsable al presidente Gustavo Petro y al propio director de la UNP, Augusto Rodríguez, sobre cualquier hecho violento que pueda ocurrirle a él o a su familia.