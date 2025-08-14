Ejército propina golpe a la logística del ELN en el Magdalena Medio

En medio de una ofensiva contra los grupos armados ilegales que operan en el Magdalena Medio, tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal del ELN en zona rural del municipio de Yondó, Antioquia.

El hallazgo se produjo en la vereda Puerto Matilde, un área estratégica para el tránsito y abastecimiento de la subestructura Edgar Amílkar Grimaldo Barón, una facción del ELN señalada por las autoridades de cometer extorsiones, atentados contra la infraestructura y otras acciones criminales en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, durante un reconocimiento en profundidad, y gracias a información de inteligencia, los uniformados localizaron un punto oculto que servía como centro de acopio para material logístico. En el lugar encontraron elementos de intendencia, equipos de comunicación, armamento y documentación que podría revelar detalles clave sobre las operaciones del grupo armado.

"Este resultado afecta directamente las capacidades de abastecimiento y movilidad de la subestructura, debilitando su margen de maniobra y evitando que planifiquen acciones contra la población civil", señaló el Ejército a través de un comunicado.

La zona donde se produjo el operativo ha sido históricamente utilizada como corredor de movilidad por parte de las estructuras criminales debido a su ubicación entre Antioquia, Bolívar y Santander, lo que facilita el tráfico de armas y la conexión con rutas de narcotráfico.

Con este golpe, las Fuerzas Militares no solo logran afectar la logística del ELN, sino que envían un mensaje de presión constante contra sus redes de apoyo.

El Ejército reiteró que continuará con operaciones permanentes en el Magdalena Medio para desarticular la presencia de grupos armados ilegales y garantizar la tranquilidad de las comunidades campesinas y ribereñas, que durante años han sufrido las consecuencias del conflicto armado.

En los últimos meses, la subestructura Edgar Amílkar Grimaldo Barón ha sido señalada de participar en atentados contra la fuerza pública y en intimidaciones a líderes sociales, por lo que las autoridades consideran que la incautación de este depósito es un paso importante en el debilitamiento de su estructura criminal.

La documentación y el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras unidades de inteligencia militar analizan la información para adelantar nuevas acciones que permitan neutralizar a sus cabecillas y redes de apoyo.