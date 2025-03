Atentado contra señalado cobradiario deja un muerto y tres heridos en Barranquilla

A un señalado cobradiario estaría dirigido el ataque sicarial que se presentó la noche del miércoles en un puesto de comidas rápidas callejero, ubicado en el barrio Las Cayenas de Barranquilla , donde el objetivo del atentado murió y otros tres jóvenes resultaron heridos.

Testigos contaron que la esquina del negocio estaba llena de clientes cuando dos motorizados llegaron y le dispararon a Emanuel David Romero Bolívar, un joven barranquillero de 25 años que, al parecer, se dedicaba al préstamo ‘gota a gota’.

Romero, a quien supuestamente iba dirigido el atentado, murió cuando recibía atención médica producto de las cuatro heridas de bala que sufrió en la cabeza, el pecho y el codo izquierdo.

Sin embargo, la ráfaga de disparos no solo alcanzó a Romero, sino también a las jóvenes venezolanas Jhannexy Coromoto Hernández Villamil y Jarlin Coromoto Méndez Graterol, ambas de 19 años; así como a Giovany de Jesús Murillo de Ávila, un joven de 24 años, oriundo de Santo Tomás, Atlántico.

Inicialmente se especuló que el atentado pudo derivarse de una supuesta extorsión, puesto que ocurrió en un local de comidas rápidas, no obstante, esta versión fue desmentida por el mismo propietario del establecimiento, el creador de contenido Carson Vergara a quien conocen en redes como ‘Cuchiflí’.

"No, no totalmente, no tiene nada que ver absolutamente con eso (...) Anoche todo estaba tranquilo, como de costumbre los clientes estaban comiendo y las demás personas esperando su comida, cuando pasó lo que pasó y listo se acabó enseguida la venta", recordó.

Las autoridades investigan el caso, mientras los tres jóvenes heridos son atendidos en un centro asistencial por los impactos que recibieron en distintas partes del cuerpo.