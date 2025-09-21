Aumentan recompensa para hallar a los autores del asesinato de niña de 11 años en Atlántico

Atemorizados siguen los habitantes del municipio de Baranoa, Atlántico, donde las balas no dejan de sonar hiriendo esta vez a otra menor de edad que hoy recibe atención médica en la clínica Reina Catalina, lo que se une a una ola de violencia que ya suma cuatro homicidios, incluyendo el de la niña Ariana Sofía Lozada.

Según las autoridades, tres jóvenes manipulaban un arma que se les terminó disparando por equivocación, impactando a la menor en la parte baja de la costilla derecha. Por estos hechos, fue incautada la pistola y capturado uno de los responsables.

Sin embargo, la misma percepción de peligro motivó a un consejo de seguridad extraordinario en el que el alcalde Edison Palma confirmó el aumento de pie de fuerza y el incremento en la recompensa por el caso de la pequeña Ariana que ahora pasa de 20 a 40 millones de pesos.

“La Policía Nacional también ha creado un grupo especializado denominado Unipol conformado por 15 expertos en temas investigativos dedicado a todos estos casos de homicidios que han ocurrido en nuestro municipio y principalmente el de Ariana Sofía Lozada. De igual forma, queremos anunciar que se van a tomar controles en las entradas y en las salidas de nuestro municipio”, aseguró a los medios de comunicación.



Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Los miedos también pasan por un supuesto panfleto difundido por las redes sociales en el que la banda 'Los Costeños' le atribuye dicho homicidio al Clan del Golfo, estructura de la que dicen que ya saben que ingresó a este territorio y tomarán venganza a toda costa.

Así las cosas, el alcalde Palma prometió incrementar los patrullajes con presencia del Ejército, el acompañamiento a los comerciantes y la instalación de más de 18 cámaras de seguridad por la Gobernación del Atlántico.