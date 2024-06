Avanza proceso de Nicolás Petro ante Procuraduría: culminó etapa de investigación

En un auto con fecha del 7 de junio, la Procuraduría informó que dio por terminada la etapa investigativa del proceso que cursa en contra de Nicolás Petro Burgos y otorgó un plazo de 10 días hábiles para que los abogados del hijo del presidente expongan sus alegatos frente a las pruebas recaudadas en esta investigación.

Como se recordará, Petro Burgos es investigado por presuntamente recibir dineros irregulares durante la campaña presidencial de su padre, época en la que Nicolás hacía parte de la Asamblea del Atlántico. Luego, lo que busca establecer la Procuraduría es si Nicolás cometió alguna falta en su calidad de diputado.

No obstante, esto es precisamente lo que buscará controvertir la defensa de Nicolás, la cual alegará que los hechos denunciados no tuvieron que ver con su rol de diputado, pues él habría actuado simplemente como hijo del entonces candidato presidencial, no valiéndose de su cargo.

"En este caso lo que se evidencia es que en ningún momento él se aprovechó en su condición de diputado para recibir dineros del narcotráfico o recibir dineros de la corrupción administrativa del Estado colombiano", Nixon Torres, abogado de Nicolás Petro.

La defensa de Nicolás Petro recibió la notificación del cierre de la investigación el pasado 11 de junio, por lo tanto, tiene plazo hasta el próximo 25 de junio para poder presentar sus alegatos.

Luego de esto, el expediente regresará a manos del funcionario instructor y ahí evalúa si hay méritos para proferir cargos o archivar el caso.

En caso de que se profieran cargos, la defensa tendrá otros 10 días hábiles para presentar descargos.